Un crimen cometido por una persona desconocida. Menos de una semana después de haber sido exonerado por un jurado popular, la Audiencia de Alicante dictó ayer la sentencia absolutoria del peluquero acusado de matar a golpes a un amigo en el barrio de San Blas. El fallo, que puede ser recurrido al Tribunal Superior de Justicia, asegura que no hay pruebas suficientes para condenar y concluye que el crimen se cometió por «un desconocido» y «por razones desconocidas».

La víctima de 81 años fue asesinada en su casa tras recibir más de cincuenta golpes en la cabeza con un objeto contundente en algún momento no determinado del 6 de septiembre de 2014. Los sobrinos del fallecido encontraron el cadáver a la mañana siguiente alarmados porque no respondía a sus llamadas.

El acusado, Antonio C. M., era un peluquero del barrio que le conocía desde hacía años y que estuvo el día del crimen en su domicilio. Una de las circunstancias que han determinado la absolución es la ausencia de datos concluyentes sobre la hora a la que se produjo el crimen. El fallo recuerda que el acusado admite que estuvo en la casa entre las 13.00 y las 13.30 horas y que solo estuvo entre diez y quince minutos. Las acusaciones se aferraban a que en esa franja la víctima conversó por teléfono con otra vecina, que además aseguró que vio salir al acusado de la casa sobre las 15.00 horas. Extremo que el fallo no considera probado. Esta testigo no declaró en el juicio tras haber sido dispensada por una enfermedad y su testimonio no se aportó al juicio, dice el fallo.

La sentencia valora el que los peritos no se pusieran de acuerdo con la hora de la muerte, que pudo haber ocurrido entre las 14 horas y la medianoche. «Influye en esta indeterminación la temperatura ambiente en la vivienda, esto es, si estaba el aire acondicionado encendido y las puertas abiertas», dice la resolución. Ninguno de estos extremos pudieron ser aclarados durante el juicio por los testigos. Para la franja de la tarde, el acusado contaba con coartada porque estuvo con su familia comiendo y luego cenando con unos amigos.

Según razona la resolución, el jurado también valoró que las lesiones en las manos que el acusado tenía la tarde del 7 de septiembre. A su juicio, no tenían relación con «la agresión tan brutal que se le causó a la víctima por cuanto las lesiones debería haberlas tenido en las palmas de las manos». El tribunal popular ve acreditado que esas heridas se produjeron mientras el acusado estaba moviendo un grifo portátil de cerveza en su barraca de hogueras el domingo por la mañana.

La sentencia recuerda la aparición de restos biológicos de una persona desconocida en el escenario del crimen y mezclados con la sangre de la víctima. En cuanto a la aparición de ADN del fallecido en una pulsera del procesado, el fallo recuerda que el jurado ha descartado que esos restos pudieran ser de sangre y que se podrían haber causado mientras le afeitaba o tras un abrazo.