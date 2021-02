La vía abierta por el Gobierno para reclamar la propiedad de los 178 bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia entre los años 1998 y 2015 apenas ha suscitado interés en los ayuntamientos alicantinos. Algunos descartan realizar cualquier tipo reclamación; otros muestran su desconocimiento sobre el tema y unos pocos van a estudiar la titularidad pública de los bienes.

Desde el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el bipartito de PP-Cs, aseguran que no entra en su agenda «hacer nada» al respecto de los inmuebles inmatriculados de la Iglesia. En la capital alicantina, durante ese periodo, se registraron tres inmuebles: la Concatedral de San Nicolás, la Iglesia Parroquial de San José y la Ermita de San Antonio de Padua. «No contemplamos abrir ninguna vía para reclamar los inmuebles», en alusión a las propiedades que, gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria realizada durante el Gobierno de Aznar, permitió que la institución eclesiástica inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad inmuebles con un certificado eclesiástico como prueba de su titularidad. En Elche, el alcalde, Carlos González, recuerda que se procedió a la inmatriculación de la Basílica de Santa María y de dos solares, de los que el ejecutivo local no tiene más información. El primer edil pide sentido común y apunta que lo que está «debidamente inmatriculado por la Iglesia forma parte de su propiedad, y de su patrimonio no hay que objetar, y lo que sea cuestionable estoy seguro de que el Gobierno tomará decisiones más convenientes para el interés general». Sin embargo desde Compromís, como socio de gobierno del PSOE, se apunta que «si existe la posibilidad de reclamar alguno de estos inmuebles en Elche, el Ayuntamiento lo tiene que hacer». En Elda se ha pedido a Patrimonio que investigue si hay algún bien que sea de titularidad municipal. «Creemos que no pero, en caso afirmativo, el tema se pondrá en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento», señala el alcalde Rubén Alfaro. Lo mismo hará Novelda según el portavoz socialista Iván Ñíguez.

En Orihuela el Ayuntamiento descarta reclamar. En el municipio aparecen inmatriculadas iglesias y ermitas, pero no terrenos, solares o fincas que pudieran interesarle al Ayuntamiento. «Ni tenemos interés ni nos corresponde hacerlo», señalaba ayer el edil de Patrimonio, Rafael Almagro. En Orihuela, ciudad donde hay un gran número de templos y cosede del Obispado, aparecen en el listado la catedral del Salvador, el Palacio Episcopal, la iglesia de San Agustín, la iglesia de Monserrate, Santo Domingo y varias ermitas. El alcalde de La Torre de les Maçanes, el popular Cristóbal Sala, desconoce la existencia de una parcela a nombre de la Iglesia ni que haya ningún tipo de litigio con el Ayuntamiento. En Monforte la alcaldesa María Dolores Berenguer, de IU, ignora si hay bienes inmatriculados y en Petrer, el edil Fernando Portillo, descarta la existencia de propiedades que puedan ser objeto de reclamación.