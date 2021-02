Los alicantinos no retomaremos cierta normalidad en nuestras vidas, marcadas por el covid, hasta el verano, siempre que se mantenga una desescalada paulatina y prudente en las restricciones, en función de los contagios en cada municipio. Es lo que aventuran las proyecciones del matemático y profesor de la Universidad Miguel Hernández, Santiago García Cremades, muy certeras durante toda la pandemia.

Los modelos en los que trabaja actualmente también revelan un escenario de la pandemia bastante positivo para las próximas semanas. Las proyecciones que maneja el matemático corroboran que la provincia está doblegando la curva de la tercera ola y que la incidencia acumulada (nuevos casos en catorce días por cada 100.000 habitantes) caerá por debajo de los 200 nuevos enfermos en apenas 15 días. Los modelos estadísticos confirman la velocidad de bajada de los contagios, que a finales de enero se acercaron a los 1.500 pacientes covid por cada 100.000 habitantes en la provincia a 14 días. El 9 de febrero se redujeron a 1.100, situándose ayer la tasa en 529 casos. En la última semana la tasa ha caído a la mitad.

«Mi modelo dice que a finales de febrero o primeros de marzo estaremos por debajo de los 200 casos. Es un dato muy positivo que no teníamos desde septiembre pero no hay que lanzar las campanas al vuelo porque ya sabemos lo que pasó después del verano y de la Navidad», explica el profesor de la Universidad Miguel Hernández. Por ello, piensa que es muy peligroso hablar de salvar la Semana Santa, y del tira y afloja constante entre salud y economía, «que es normal porque nos desesperamos y nos emocionamos cuando vemos que las cifras bajan». De hecho, prevé otra ola en abril, que puede ser solo un repunte, o moderada, como la segunda, si no se relajan en exceso las restricciones.

Otro de los cálculos en los que trabaja establece la comparativa entre el desarrollo de la pandemia y un partido de fútbol en base al índice de vacunación; el estudio de seroprevalencia, que se estima en base al porcentaje de ciudadanos que ha desarrollado anticuerpos frente al nuevo coronavirus SARS- CoV-2 y que se ha inmunizado al haberse contagiado; y lo que queda para alcanzar la inmunidad de rebaño, que está en el 70% de la población. Según esta proyección, en España se estaría jugando el minuto 20 de un partido de 90 minutos, mientras en la provincia de Alicante el partido va algo más retrasado, en el minuto 14, porque hay menos inmunidad de grupo. García Cremades calcula que al menos hasta el verano no se alcanzará el minuto 70, que relaciona con un adelanto en el enfrentamiento con el virus, advirtiendo siempre que «esto está con nosotros, no se va a ir. Cada año mueren en España 7.000 personas de gripe. Solo mientras tengamos cifras hospitalarias bajas podremos tener cierta normalidad», concluye.

Riesgo de contagio 16 veces menor en terrazas y actividades al aire libre

El profesor de la UMH aboga por una desescalada paulatina y prudente de las restricciones en vigor

El matemático y profesor de la Universidad Miguel Hernández apuesta por un calendario de desescalada como el que se hizo tras el confinamiento, con relajación de las actividades al aire libre donde, recuerda, el riesgo de contagio cae 16 veces, con reapertura de terrazas en el caso de la hostelería, y con medidas variables en cuanto a cierres perimetrales y horarios en función de los datos de cada municipio como se hizo tras la segunda ola, cuando en la provincia de Alicante se cerraron solo algunos municipios por su alta tasa. «Igual que la curva baja muy lentamente, la supresión de restricciones, aunque nos duela, debería ir igual. Tenemos que implementarnos en la cabeza un semáforo en ámbar, no en verde, y tener serenidad y conciencia a la hora de retomar las actividades económicas», asegura el matemático, quien en su estudio comparativo del covid como la competición en un partido de fútbol señala que en el minuto 20, donde nos encontraríamos en este momento, hay que mantener la guardia alta, «porque no estamos ni en el descanso ni en el final».