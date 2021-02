La promotora del hotel en el edificio del antiguo cine Ideal arroja la toalla más de un año después de conocerse su intención de convertir el inmueble en un negocio hotelero de cuatro estrellas. La empresa Baraka admite que renuncia al proyecto tras la decisión de la Conselleria de Educación y Cultura de reclamar al Ayuntamiento de Alicante una mayor protección para el edificio de casi un siglo de antigüedad, situado en la avenida de la Constitución.

Lo hace tras el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente del departamento dirigido por Vicent Marzà, que supuso en la práctica el bloqueo al proyecto al exigir más protección para el edificio, en concreto para el interior, paralizando cautelarmente toda actuación que «incida sobre el bien patrimonial». Con todo, quedaba abierta la posibilidad de la vía legal, pero la promotora no tiene intención de adentrarse en ese camino. «Si las cosas no están ordenadas legalmente, no entramos en guerras. Tardaríamos años», señalan fuentes de la empresa, que lamentan la falta de «voluntad» política para llevar a cabo la iniciativa. Sólo el tiempo, con posibles cambios en los gobiernos autonómico y municipal, podrían devolver el interés de la promotora en el proyecto, según admiten fuentes próximas a las partes. La promotora, a partir de ahora, se va a centrar en otras iniciativas del sector turístico, como un hotel en Sevilla.

Ese informe de la Cultura y Patrimonio provocó desde el primer momento profundo malestar entre los propietarios del edificio y también en la promotora del hotel. «No hay nada que proteger. Lo único que consiguen es perder la oportunidad de dinamizar la zona, de crear empleos y atraer turismo», apuntaron fuentes de la empresa murciana a mediados de diciembre, que ya entonces enfriaron la vía judicial para defender el proyecto: «Esperaremos acontecimientos. La vía judicial puede tardar años, así que entendemos que la Administración verá el beneficio del proyecto antes o después». La familia propietaria del edificio, que había pactado la venta del edificio condicionada a la concesión de licencia para el proyecto, sigue sin querer hacer declaraciones. Al menos, por ahora. En breve prevé mantener un encuentro con responsables políticos del Ayuntamiento.

La promotora Baraka pidió licencia de obra en Urbanismo a principios de 2020 para un hotel en un edificio que, entonces, sólo contaba con protección parcial, incluyendo fachada y volumetría. A mediados de 2020, el Ayuntamiento anunció que el proyecto sobre el Ideal, entre otros, se agilizaría al incluirse en una medida del gobierno municipal para priorizar la tramitación de licencias urbanísticas en iniciativas que generasen un importante volumen de negocio. El hotel, según fuentes municipales, suponía una inversión de 3,5 millones de euros, con 48 puestos de trabajo fijo y 20 de mano de obra indirecta durante la obra.

Sin embargo, la conselleria advirtió a finales de año, tras una inspección técnica del inmueble, que «el deterioro que presentan atributos culturalmente valiosos no conlleva la cancelación o menoscabo de su valor patrimonial». El informe de Cultura explicaba que los técnicos autonómicos habían «constatado que el interior del inmueble presenta valores de destacada significación patrimonial, describiendo las partes integrantes y pertenencias con los que se identifica este espacio lúdico y a los que deberá extenderse la protección patrimonial, al hallarse en peligro». Entre las peticiones que formuló destacaba el «nuevo requerimiento» al Ayuntamiento para que completase la «ficha del Catálogo de Protecciones al efecto de la incorporación de los atributos».

Esta petición a la Concejalía de Urbanismo comportaba además que, hasta que no se complementase la ficha del Catálogo, quedaban paralizadas cautelarmente las actuaciones que puedan incidir sobre el bien patrimonial. También se dio un plazo para que Urbanismo elaborase un informe, que acabó concluyendo que las demoliciones parciales en el interior del edificio que acogió el cine Ideal se realizaron sin autorización. Entonces, fuentes municipales confirmaron que la licencia para el hotel estaba paralizada y que, por otro lado, el aumento de protección (de parcial a integral) se oficializará cuando la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad apruebe definitivamente el Catálogo de Protecciones, para lo que no hay fecha ni estimada.

Sobre el futuro del edificio nada se sabe todavía. El Ayuntamiento en bloque acordó promover la compra del inmueble que acogió el Ideal, aunque por su valor de tasación (2,5 millones), lo que supondría menos de la mitad de la oferta de Baraka.