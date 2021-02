Alfredo Corell: "Si no se vacuna a todo el mundo cuanto antes, se puede dar ventaja al virus y que surjan nuevas cepas"

¿Qué interrogantes quedan por despejar sobre la vacuna del covid?

La más importante es cuánto tiempo durara la inmunidad. De momento se sabe que de 4 a 5 meses y la natural, tras el contagio, de 8 a 10 meses. Según avance el tiempo iremos definiendo más. Otra interrogante es si llegará alguna que detenga la transmisión, porque protegen pero no detienen la transmisión, aunque se sea asintomático. O si nuevas variantes serán reconocidas al completo por las vacunas.

¿Quién diría que gana de momento, la ciencia o el covid?

Para el covid las persona que lo contagiamos somos un aliado. Y encuentro mucha falta de solidaridad en gente que pone en duda la vacuna AstraZeneca, dicen que quieren «las buenas». No nos podemos poner exquisitos. Aunque la eficacia sea menor, del 70%, es muy buena vacuna y está por encima de las de la gripe que oscilan entre el 40% y 60%.

¿Qué vacunas son de sprint y cuáles de maratón?

Las primeras son las que han llegado mas rápido y las otras de largo recorrido. Las sprint son tecnológicamente más sencillas de fabricar y cuya tecnología no se había usado en la historia de la vacunación. Son la sorpresa junto a la AstraZeneca, la Sputnic y una china. Las otras, más convencionales como la de Madrid, basada en la vaca como la de la viruela, usan una metodología más clásica, es la diferencia. Llega mas lentamente porque en España se ha metido menos dinero y pocas farmacéuticas la desarrollan desde el minuto cero. Faltan laboratorios con animales y su diseño es más complejo, pero completan del todo el coronavirus y la inmunidad podría ser más fuerte y más difícil que se le escapen las variantes o cepas.

¿Cree que la de Madrid pueda estar este año?

Al ritmo que van, como la de Janssen, este año podrán pasar al ensayo en humanos. Son más complejas pero también podrían ser más efectivas en la respuesta inmunitaria frente al virus total por su diseño.

¿La falta de vacunas es ahora el peor problema? ¿Estamos en manos de los laboratorios?

Los laboratorios están asumiendo una situación sin precedentes. No creo que ninguna farmacéutica fabrique menos porque quiera. Ni siquiera para la gripe hacen tantas vacunas porque se dirigen a los grupos de riesgo, ni tampoco las que hacen para bebes recién nacidos. Ahora es para todo el mundo, un reto inédito y no hay farmacéutica que lo hubiera previsto. Y es un riesgo si no se fabrican a grandísima escala porque la cuestión de yo y mi familia no vale para nada si no vacunamos a todo el mundo. Hay 130 países sin empezar a vacunar.

¿Cuánto importa entonces la inmunidad colectiva?

Importa salvo que nos convirtamos en un país estanco y no nos movamos. ¿De qué vale que España se inmunice si no están vacunados inmigrantes que llegarán de África, Argelia e incluso Egipto?, ¿suspendemos el tráfico comercial y turístico? Es complicado y la estrategia de la OMS de llegar al 20% de toda la población es muy insuficiente, no vale para nada. Habría que llegar al 70%. Si no se vacuna cuanto antes, se puede dar ventaja al virus y que aparezcan cepas nuevas. Lo mejor es a todo el mundo cuanto antes, eso dejaría fuera de juego a las variantes. Vacunar poco a poco da lugar a que el virus vaya a más.

¿Le parece adecuado vacunar por grupos de edad?

Me parece una decisión excelente una vez vacunados los más vulnerables, ancianos en residencias y sanitarios de primera línea. Por profesiones, bomberos, profesores, es más discutible. Los ancianos que viven en casa me parecían el siguiente grupo. Llevan sin salir muchos meses, asustados y sin moverse.

¿Debemos preocuparnos por la nuevas cepas, brasileña, sudafricana?

El público en general no debe preocuparse. Tienen que estar en alerta los investigadores y autoridades sanitarias, con una vigilancia férrea sobre cómo avanzan y si surge alguna nueva que podría ser más grave. Apostar por la secuenciación de variantes reforzaría el sistema.

¿Conviene aplazar la vacuna a los que han pasado el covid?

Totalmente. Y si no, una sola dosis. Ante la carestía de vacunas son los que menos la necesitan porque tienen defensas naturales, incluso aunque no se detecte en sangre, por las células de memoria.

¿Cuándo calcula que nos quitaremos la mascarilla?

Espero que nos la podamos quitar en unos meses para ir por la calle. Otras cosa es que nos la pongamos para entrar a los sitios, pero dependerá del nivel de vacunación que consigamos y no hay que dejar atrás que estamos en puertas de lograr fármacos que permitan tratar la enfermedad en los hospitales de forma más eficaz. Espero que lleguen más dosis a partir de marzo y vacunas temperatura más estable. Pero va a influir mucho la logística de vacunación de cada comunidad, interesa hacerlo cuanto antes y el personal está dispuesto a vacunar 24 horas, fines de semana y festivos.