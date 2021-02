El Ayuntamiento de Alicante ha decretado el cierre de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, muy criticada por los vecinos, que cada semana estaban celebrando protestas en su exterior. El bipartito ha acordado seguir adelante con la denegación de la licencia de actividad, lo que implica el cierre, después de constatar que faltaban los informes de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, y el de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Después de denegarles la licencia de actividad, la empresa Llegando a la Cima S. L. presentó alegaciones y el Ayuntamiento les dio un mes para subsanar las falta de documentación, pero una vez estudiado el recurso "se desestima porque falta documentación. Se decreta el cierre porque ya no tienen licencia de actividad", han confirmado fuentes municipales. La Conselleria de Medio Ambiente les ha instado a la retirada de los materiales que tienen almacenados y en caso de que no procedieran a ello la Policía precintaría las instalaciones, añaden las fuentes, que aclaran que el trasiego de camiones que puede haber actualmente en la zona se debe precisamente a que están sacando los residuos.

"Denegamos la licencia en base a que faltaban documentos. Había un plazo de un mes para que pudieran alegar, alegaron y se ha desestimado el recurso y no tiene más", explican desde el Ayuntamiento.

La empresa, Llegando a la Cima, informa de que en cumplimiento del decreto municipal ha decidido cesar temporalmente la actividad hasta subsanar las deficiencias que impiden la regularización de dicha actividad y la consecución de la preceptiva licencia. Por otra parte, la empresa presentó un proyecto para la retirada de los residuos acumulados a la Dirección General de Calidad Ambiental, "proyecto que dicha administración ha aprobado y que procederemos a ejecutar".

Grupo socialista

El cierre de las instalaciones ha provocado la reacción de los grupos de la oposición. El PSOE ha declarado que "después de tanto tiempo ignorando" a los vecinos de Fontcalent, "es una gran noticia que el Ayuntamiento reaccione y obligue el cierre de la planta como hemos defendido siempre desde el grupo municipal socialista"

Este tipo de actividades, según añade el portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, tienen que garantizar un rigor impecable en su desarrollo, "deben formar parte de la solución a la transición ecológica, no parte de un problema que se agrava en nuestro municipio por la lentitud a la que nos acostumbra este equipo de gobierno, que había mirado a otro lado" cuando existían medidas cautelares que cumplir. “Esperamos que el Ayuntamiento esté ahora a la altura y garantice que la mercantil evacúe todo el material de valorización de residuos y deje la parcela como estaba antes de comenzar la actividad”, ha indicado el portavoz socialista.

"La administración local tiene que hacerse responsable de su patrimonio natural, no pueden seguir ignorando el abandono del Valle de Fontcalent consintiendo actividades irregulares o decenas de escombreras ilegales repartidas por toda la partida rural. Es necesario que Barcala constituya cuanto antes la comisión para la protección y recuperación del Valle de Fontcalent aprobada en la sesión plenaria del 26 de noviembre y que debió crearse quince días después. Alicante debe reflexionar sobre su convivencia con sus patrimonio natural y debates como el del Valle de Fontcalent no pueden esperar más tiempo", añade el grupo socialista.

El PSOE recuerda que cuando diversas asociaciones vecinales de la zona y vecinos a título particular se pusieron en contacto con el grupo municipal socialista para informar de la situación de la pedanía, los concejales Lara López y Raúl Ruiz iniciaron unas visitas constantes "para escuchar la problemática de estas personas" y recoger la información necesaria para ayudar. "Desde la primera concentración en las puertas de la mercantil en julio del 2019, las asociaciones y los vecinos no han parado de luchar para conseguir parar esta actividad ilegal", afirman.

"Nuestro deber como concejales socialistas ha sido acompañar, dar voz y apoyar en todo momento a estos colectivos para proteger esa zona y poner fin a este tipo de acciones. Nuestras partidas rurales se merecen unas políticas abiertas y positivas para crear espacios naturales protegidos que nos permitan disfrutar de la naturaleza del entorno, en lugares tan cercanos a la ciudad", indican.

Unidas Podemos

La edil de Unidas Podemos, Vanessa Romero, ha acudido esta mañana a la concentración convocada en la puerta de las instalaciones de Llegando a la cima, secundando la llamada de la Asociación Benvinguts de Fontcalent y la plataforma de vecinos afectados. Ante el cierre de la instalación, la edil ha exigido al bipartito "que obligue a la empresa a hacerse cargo de la restauración paisajística y a la retirada y tratamiento de los residuos depositados en los terrenos".

Romero ha recordado que Unides Podem apuesta por desarrollar un plan integral para proteger Fontcalent y sus lagunas, así como implementar una zona de afección del paraje natural "para evitar actividades que puedan continuar dañándola". La edil ha señalado que es “prioritario cuidar y proteger el entorno de la Serra de Fontcalent, que ya cuenta con una saturación de instalaciones como la planta de tratamiento de residuos y otras actividades industriales que no solamente están dañando la calidad ambiental de la zona, sino que afectan directamente a la salud del aire de las partidas rurales que se encuentran próximas a ella.

Compromís

También Compromís per Alacant se ha unido esta mañana a la reivindicación de los vecinos de Foncalent, que llevaban meses reclamando que se cierre esta planta "que carece de los permisos necesarios para operar con residuos".

Rafa Mas, concejal de la formación progresista, ha explicado que desde Compromís "no se ha parado" para que esta empresa deje de hacer la actividad y el estropicio medioambiental que está haciendo en toda esta zona. "A nivel local tenemos que presionar al Ayuntamiento de Alicante para que no le tiemble el pulso, que la Concejalía de Urbanismo actúe de una vez por todas, ya que se está invadiendo el suelo privado y que vigilen qué tipo de residuos traen a esta empresa. Y para ello tenemos que bloquear económicamente a esta empresa para que deje actuar, que ninguna obra privada traiga aquí sus residuos, ya que no tiene licencia para almacenar, y que tampoco ninguna administración local, y menos el Ayuntamiento Alicante, trabaje con esta mercantil.”

Desde la coalición han añadido que "la Conselleria ya está trabajando para que los permisos de esta empresa que no se ajusten a la legalidad sean eliminados". También han recordado que el senador Carles Mulet ha reclamado al Gobierno Central conocer las actuaciones del Seprona en la zona y "de posibles filtraciones tóxicas en los acuíferos de la zona" a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. “Además tendrá que pagarse el atentado medioambiental que supone este tipo de actividad”, ha concluido Mas.