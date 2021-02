El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha asistido esta mañana a una reunión de coordinación celebrada de forma telemática con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, con motivo de mejorar y evaluar las medidas establecidas en los municipios cerrados perimetralmente con más de 50.000 habitantes desde finales de enero. A la reunión, han asistido las subdelegaciones del Gobierno, los concejales de Seguridad, y los responsables de los Cuerpos de Seguridad Locales, Nacionales y de Guardia Civil.

El edil José Ramón González al finalizar ha hecho un balance “positivo de la medida del cierre perimetral con la que se ha conseguido reducir la movilidad en estas tres semanas, y puesto en valor el gran trabajo realizado por la policía en beneficio de toda la población ”. Así como ha incidido en hacer un llamamiento a los ciudadanos señalando que "en estos momentos es muy importante no bajar la guardia, extremar más que nunca las medidas de seguridad y preventivas, no caer en una falsa seguridad ante el descenso del número de contagios, y sobre todo evitar reuniones en grupos, botellones y fiestas en viviendas para que no se produzcan nuevos brotes y un repunte de Covid”.

Para este fin de semana se va a establecer un refuerzo policial con inspecciones y vigilancia con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en las plazas, parques y playas, así como las fiestas por parte de la Policía Local, y se organizarán controles en los accesos para volver a cerrar desde las 15.00 horas del viernes hasta las 6.00 del lunes el término municipal de Alicante.

En este sentido el concejal de Seguridad también ha explicado que durante las tres jornadas la Policía Local ha interpuesto un total de 640 denuncias por incumplir el cierre perimetral que representa un 3% de incumplimientos, estableciendo más de trescientos de controles de vigilancia de las entrada y salidas de todos los accesos con agentes que interceptaron un total de 20.937 vehículos

Durante esta semana en las tardes del lunes al miércoles, las unidades de Policía Local de Barrios, Tráfico, Usec y Fox han levantado un total de 121 sanciones en las vigilancias e inspecciones de tráfico con patrullas por toda la ciudad.

El edil José Ramón González ha pedido “mantener las distancias y el uso de mascarillas, y la máxima colaboración ciudadana para hacer frente a la pandemia juntos con esperanza y mirando al futuro evitando las reuniones y juntarnos porque de esta forma salvamos vidas, ahora que estamos más cerca de poder tener un mayor número de población vacunada ”.

Concretamente, la Policía Local ha señalado que esta semana se han incrementado los grupos de más de dos personas reunidas, y se han tenido que interponer 79 sanciones, así como también se han levantado 41 actas por incumplir el uso de la mascarilla, y una por estar utilizando los aparatos biosaludables quitando el precinto policial.