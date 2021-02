Cristina Salmerón, director del grupo turístico Iberostar, ha sido una de la ponentes del Most Congres, que este año se ha celebrado en formato online por las restricciones de covid. En esta entrevista analiza el futuro que espera al turismo en la etapa poscovid. Digitalización y seguridad serán clave.

¿La pandemia del coronavirus va a cambiar la manera de tratar a los turistas/clientes en la etapa poscovid?

La hospitalidad y la vocación de servicio al cliente forman parte de la esencia del sector hotelero. Eso no debe cambiar jamás. Lo que sí es necesario transformar es la forma en la que conceptualizamos ese servicio y qué ofrecemos a nuestros clientes. Durante la temporada de verano de 2020 vivimos un proceso de adaptación sin precedentes, reconfigurando en tiempo récord nuestra forma de operar, con el objetivo de asegurar la seguridad de nuestros empleados y clientes, trabajando en una serie de acciones de higiene, seguridad y salud para nuestros empleados y clientes y creando un comité médico asesor, a la vez que manteníamos una experiencia vacacional excelente. Este ejercicio ha supuesto un punto de inflexión en el modelo de trabajo de muchas organizaciones.

¿Ve luz al final del túnel este año o habrá que esperar a 2022 o 2023 para la recuperación?

Es pronto para saberlo con exactitud, pero lo que está claro es que cuando se eliminen las restricciones, el segmento vacacional se recuperará con rapidez pues hay mucha demanda, y ya lo observamos el pasado verano cuando se activaron los vuelos. Se está avanzando muy rápido, cada vez hay más soluciones para el seguimiento y prevención de contagios, y sobre todo, los procesos de vacunación están en marcha. Siendo conscientes de que aún hay mucha incertidumbre, desde Iberostar seguimos trabajando intensamente para asumir nuestra responsabilidad en la recuperación, preparar nuestros hoteles para el nuevo escenario sin dar un paso atrás en nuestras políticas de sostenibilidad, y con la mirada puesta en el largo plazo.

¿Cuáles cree que son las claves para atender al “nuevo” cliente en la etapa del covid?

En primer lugar, destacaría el desarrollo de los protocolos de seguridad que hemos implementado con visión holística, rigor científico y sin dar un paso atrás en el cuidado de los ecosistemas. Estamos orgullosos de nuestro programa y de las más de 300 medidas de seguridad sanitaria diseñadas para proteger a empleados y clientes. Estas medidas, que agrupamos en cuatro pilares, recogen propuestas innovadoras y responsables para lograr una experiencia de máxima calidad: entorno seguro, estándares de higiene, espacio social y experiencia innovadora al servicio de la información y la comunicación para facilitar la cercanía sin contacto. Como complemento a la seguridad, ofrecemos a nuestros clientes un seguro de viaje con coberturas médicas, gratuito para todos nuestros clientes y disponible para reservas realizadas a través de los canales propios de la compañía, con el objetivo de proporcionar protección adicional a nuestros clientes. El valor diferencial es la constante innovación en el producto y la apuesta digital en la experiencia del cliente. Promovemos un modelo de negocio turístico más responsable, centrado en el cuidado de las personas y el entorno, y no damos un paso atrás en nuestro modelo de sostenibilidad.

¿Son conscientes que tras esta pandemia pueden llegar otras más y el turismo es el sector más perjudicado?

Así es. Es importante que aprendamos a convivir con esta situación, pero cuando decimos que el turismo es un sector resiliente, es porque viajar, descubrir otras culturas, conocer otros lugares, no es una necesidad de la sociedad moderna, es algo innato en las personas. Ahora bien, reconocer nuestra vulnerabilidad como sector o como empresa, tanto si eres grande como pequeña, es una virtud si lo manejas de una forma positiva, porque te obligará a prepararte para el futuro, y precisamente aquellos que conocen cuál es el valor que quieren aportar en la sociedad en el largo plazo, son capaces de reaccionar de forma más ágil y coherente. También existen herramientas que te permiten trazar tu estrategia teniendo en cuenta el futuro. La prospectiva estratégica es una forma de pensar que intenta anticipar posibles futuros, de tal modo que sepas reaccionar o adaptarte de la mejor manera.

¿Cuál es el mensaje a lanzar para vender las plazas a partir de ahora?

Esta crisis, sin duda alguna, ha acelerado tendencias en la industria del turismo y los viajes que ya veníamos observando como son la digitalización, una alimentación más consciente y saludable, el bienestar vinculado con la seguridad y la salud, y la preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad. Llevamos años trabajando en ello y avanzando porque creemos que no hay otro camino. Las empresas que no tengan propósito no van a sobrevivir. Creemos firmemente que el propósito va a ser la palanca de cambio y las empresas tendrán que demostrar su compromiso con las personas, el medioambiente y las comunidades en las que operan para reconstruir el turismo.