Los tres grupos de la izquierda municipal refuerzan la presión sobre el alcalde, el popular Luis Barcala, para que active la posible compra del edificio que acogió el cine Ideal tras el bloqueo a la licencia para la construcción de un hotel por un informe técnico de la Conselleria de Educación y Cultura que obliga a aumentar la protección del inmueble (de parcial a integral).

Los tres socios del Botànic en la ciudad de Alicante, contrarios desde el primer día a que el edificio acoja un establecimiento del sector turístico, coinciden en que es el momento de que el bipartito dé un paso adelante y realice una oferta en firme por el antiguo cine Ideal, que está en manos privadas. «El PSOE espera que Barcala cumpla con el acuerdo plenario por el que se comprometía a realizar las gestiones para que el Ayuntamiento pudiera comprar el edificio. Estamos esperando que el alcalde inicie los contactos necesarios», señalaron desde el grupo municipal encabezado por el socialista Francesc Sanguino. El Pleno aprobó a finales de 2019, por unanimidad, un acuerdo para «realizar una oferta económica» para la compra del edificio. Nada más se supo.

En la línea, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, pidió al Ayuntamiento que «empiece los tramites para la adquisición del edificio del cine Ideal». Desde la coalición aseguran que su objetivo, sin embargo, «no es que este edificio siga cerrado y vacío». El portavoz afirmó que «es hora de plantear cómo convertirlo en un espacio que enriquezca la vida cultural y social de Alicante». La coalición propone que el edificio sea destinado a un «espacio sociocultural, abierto a la gestión y participación ciudadana, ya que es una carencia evidente en las dotaciones públicas de ciudad».

Por último, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, señaló que es momento de «ponerse a trabajar por hacer posible el acuerdo del Pleno, e iniciar un diálogo con la propiedad para poder adquirir este emblemático inmueble y diseñar un proyecto para su uso público y cultural». En ese contexto, la coalición valencianista solicitó al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que este viernes tiene previsto reunirse con los propietarios, «información» sobre el encuentro y «de los pasos a seguir a partir de ahora para conseguir» la compra del inmueble situado en el entorno del Teatro Principal. El edificio, según el Ayuntamiento de Alicante, está tasado en unos 2,2 millones, frente a los aproximadamente seis que se especuló que había ofrecido la promotora para habilitar el inmueble como un hotel de cuatro estrellas.

Desde Baraka, la empresa murciana que proyectó el establecimiento hotelero, subrayan que el freno al proyecto radica en la «falta de voluntad política», y no en su falta de interés, por lo que apuntan a que esperarán «tiempos mejores», en el que caso de que lleguen, para «poder tener licencia». « El proyecto dormirá el sueño de los justos porque el Ayuntamiento no piensa hacer nada. Ahora mismo sin licencia no hay posibilidad», afirman.

En la reunión de hoy entre Urbanismo y los propietarios no se espera más que abordar la situación actual de la tramitación de la licencia de obras, que en la práctica está bloqueada por decisión de la Conselleria de Educación y Cultura hasta que se certifique el incremento de la protección, que se debe incluir en el Catálogo una vez sea remitido por la Conselleria de Obras Públicas tras su aprobación definitiva.