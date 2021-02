Hosteleros de la provincia acaban de celebrar una ruidosa cacerolada durante una hora como protesta por el cierre de sus negocios, convocados por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana. Asimismo, han denunciado lo que entienden como "el fracaso" del Plan Resistir del Consell y la necesidad de la reapertura y desescalada del sector de forma completa, y no solo en exteriores (terrazas), a partir del 1 de marzo. El acto, apoyado por 16 asociaciones empresariales y más de 1.200 empresas de toda la Comunidad Valenciana, se repetirá la próxima semana en Valencia, coincidiendo con la recta final del necesario calendario de reapertura, adelanta la Coordinadora.

Durante la protesta, empresarios de las pymes de la hostelería y el ocio han arrojado al vuelo, a las puertas de la Delegación del Consell, de forma simbólica, las facturas a las que tienen que hacer frente y no pueden "debido al abandono del Consell, que cada día que pasa ve como se cierran más empresas y cuya destrucción, en estos momentos, alcanza al 30% por ciento del conjunto del sector en la Comunidad Valenciana". Las facturas se han acumulado a las puertas de la sede del Consell en la Casa de las Brujas, donde dos hosteleros se han tumbado, haciéndose los muertos, en alusión al fin de sus negocios, y han quedado cubiertos de papeles. Ha tomado la palabra el portavoz de la Coordinadora, Lalo Díez, quien ha vuelto a insistir en la falta de ayudas, en que la hostelería no es foco de contagio y en la necesidad de reabrir los negocios al 100% con medidas de seguridad el 1 de marzo. También ha acudido el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca,y el presidente de la Asociación de Locales de Ocio (Alroa), Javier Galdeano. Los representantes han subido a reunirse con la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno. También les acompañaba Han asistido unas 150 personas que han gritado a Moreno "que salga" o "que dé la cara", con pancartas que llevaban mensajes como "Sigamos en la brecha", "Si no nos mata el covid, nos mata el hambre", "No somos los culpables, ayudas ya", "Mi negocio agoniza, me obligan a cerrar", "Si no trabajo, no impuestos", o "El ocio no es culpable de todo".

Desde la Coordinadora denuncian que, "a falta de días para que se cumplan los 3 meses, desde que el 26 de noviembre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas para el sector, el colapso burocrático, la falta de voluntad política y la insuficiencia de los recursos económicos asignados al plan impiden y obstaculizan su tramitación y capacidad para salvar a las empresas y proteger los puestos de trabajo", han afirmado.

De hecho, aseguran, que a nivel municipal el plan sigue sin estar implantado en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, "su dotación sigue siendo una limosna de 2.000 euros, y en el caso del ocio nocturno las ayudas prometidas ni siquiera se han convertido en un decreto de la Generalitat que permita iniciar su tramitación". “Todo el plan de ayudas sigue siendo una cortina de humo sin resultados para las pymes”, afirman,

Y mientras tanto, insisten, “las facturas siguen llegando a las pymes, que tienen que hacer frente al pago de sus impuestos y cotizaciones sociales y provocando el cierre de empresas diariamente en la Comunidad Valenciana sin margen de maniobra y capacidad de supervivencia cuando nos acercamos a los 12 meses desde el inicio de la pandemia”.

BALANCE DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO SOBRE LA DESESCALADA

Respecto a la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por la Generalitat, excluyendo a la Coordinadora por su perfil critico, afirman, desde esta plataforma quieren poner de manifiesto "la nulidad de los resultados de la misma, que han quedado reducidos a un vago mensaje de cautela y mesura, sin que, en ningún momento, se pusiera sobre la mesa los informes científicos que avalan el cierre, ni el porqué de la disparidad de las estrategias y criterios que se están siguiendo entre las diferentes comunidades autónomas y que afectan gravemente al sector".