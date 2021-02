La apertura del tramo de la Vía Parque en el PAU 1 completa una nueva circunvalación en Alicante

Sin embargo, la ruptura del aislamiento de cuatro barrios (Florida, Ciudad de Asís, Babel y San Gabriel) con los PAU 1 y 2, permitiendo que los vehículos ya puedan recorrer la conexión directa que arranca en el acceso sur y que finaliza a escasos metros de la primera línea de la playa de San Juan, no significa que ya esté todo hecho. Ni mucho menos. Y así lo reconocen desde el Ayuntamiento de Alicante. «Seguimos trabajando para poder acometer la ampliación de la Vía Parque, logrando duplicar los carriles en ambos sentidos», señaló el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), en alusión específica a los más de dos kilómetros de carretera que aún disponen sólo de dos carriles (uno por sentido) y no los cuatro previstos en el proyecto inicial. Entre esas zonas se halla el tramo abierto ayer. Para dar por finalizada la Vía Parque entre el entorno de San Juan (técnicamente, empieza en el cruce con la avenida de Dénia) y el acceso sur, también falta por urbanizar tramos para incluir un bulevar central y aceras anchas. Luego también quedaría pendiente la conexión entre San Gabriel y la Euipo, que tendría que atravesar un BIC (la Sierra del Porquet, junto al Palmeral).

Las actuaciones pendientes de tramos ya en marcha se centran entre el centro comercial Puerta de Alicante y Tómbola, a lo largo de unos 2,5 kilómetros. «Antes de llegar a la avenida de Orihuela, la Vía Parque se estrecha», explica el edil de Urbanismo. En esa zona, la carretera tiene cuatro carriles, pero falta urbanizar el entorno: aceras y zona central. Para ello, será necesario acometer expropiaciones de naves. Algunas en uso. «Hay que trabajar en esa zona porque el ancho no corresponde, aunque ahí sí que están los dos carriles por sentido. Hay que expropiar varias naves, con los propietarios de una de ellas ya estamos en conversaciones», añade el edil de Cs.

El siguiente punto pendiente ya se sitúa en el barrio de Ciudad de Asís. Esas expropiaciones (de tres naves situadas en la calle Osa Mayor) ya están en marcha. «La idea es que la zona deportiva se quede en el centro, en el bulevar, y que a ambos lados estén los carriles de ida y vuelta. En esa zona, además, se va a estudiar dejar una reserva tranviaria para facilitar que la conexión llegue hasta esa zona, reproduciendo en modelo de Miriam Blasco», añade el concejal de Urbanismo, quien advierte de que también habría que estudiar una solución -como un puente- para salvar la entrada de la carretera en la antigua zona de vías del tren, sobre terreno de ADIF: «Esa zona es suelo público, pero a partir de ahí, a lo largo de los PAU 1 y 2, es suelo privado. Toca negociar una ocupación de suelo directo, salvo en la zona de la futura comandancia de la Guardia Civil [a la altura de Tómbola], que se incluirá en los trabajos de reurbanización», prosigue el edil. El principal propietario de esos terrenos, según fuentes vecinales, es el promotor Enrique Ortiz.

Sin fecha

Nadie se atreve a poner fecha para que la Vía Parque se pueda dar por terminada, con sus cuatro carriles en todo su recorrido y con bulevar central y aceras anchas. Y del dinero, tampoco se sabe nada. «Completar los tramos entre los PAU 1 y 2 puede suponer una inversión de 30 millones. Desde el Ayuntamiento podemos hacer alguna actuación concreta, pero no asumir ese coste», agrega el concejal. La Conselleria de Obras Públicas, que dirige el socialista Arcadi España, ha asumido la construcción de los tramos entre San Gabriel y el PAU 1, con una inversión que supera los 20 millones de euros. Con la vista en lo que queda pendiente, desde la conselleria tienden la mano, sin más detalles: «Seguiremos colaborando con el Ayuntamiento si es necesario. De momento, la parte a la que nos habíamos comprometido, era ésta. Y por nuestra parte hemos cumplido».

El departamento autonómico, pese a ser el financiador de la actuación urbanística, no estuvo ayer representado en el acto de apertura al tráfico. No fueron invitados. «Lo cierto es que no hemos sido avisados, pero lo importante es que estamos contentos de que por fin, y aunque nos hubiera gustado que todo hubiera terminado antes, esté en funcionamiento y abierta para el disfrute de todos los alicantinos», señalaron desde en entorno de España.

Y es que la entrada en marcha del tramo tuvo su acto de inauguración. Acudió el edil de Urbanismo, de Ciudadanos, junto a su homólogo en Tráfico, José Ramón González (PP). Su presencia no fue obviada por los grupos municipales de la izquierda en el Ayuntamiento, que criticaron que el bipartito de Alicante sacara pecho de una obra que no ha financiado. «Lamentamos la falta de miras de este alcalde, que no ha hecho más que poner obstáculos y ahora envía a dos concejales a una ‘pseudoinauguración’ mostrando el talante de siempre», señaló el socialista Sanguino, mientras que Xavier López (Unidas Podemos) lamentó también que «el bipartito no pierda una oportunidad de parasitar la acción del Botànic». Desde Compromís, por último, criticaron falta de altura de miras: «Consideramos que el acto de inauguración promovido por el bipartito además de resultar un tanto rancio, no ha tenido la cortesía institucional de invitar a la Generalitat». Sí acudieron al acto de apertura al tráfico residentes en barrios del entorno. Un grupo de ellos, liderados por José María Hernández Mata -el líder vecinal que más ha luchado por la Vía Parque-, mostraron carteles de protesta por el parche, un vial de solo un carril por sentido.

Inauguración: Dos ediles para retirar los bloques de la vía

Al acto de apertura al tráfico acudieron dos miembros del bipartito de Alicante: el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), y el de Tráfico, José Ramón González (PP). No asistió ningún miembro de la Conselleria de Obras Públicas. Nadie les había avisado del acto, al que acudieron vecinos de la zona.