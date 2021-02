«He empleado mi esfuerzo, mi trabajo y mi dinero cursando las asignaturas correspondientes para adquirir el nivel C1 de Valenciano en la Universidad de Alicante, y ahora me encuentro un montón de incongruencias. La conselleria dice una cosa y la UA otra. Me siento perdida, desamparada e indignada, y no es justo que jueguen con nosotros de esta manera». María Ángeles González, graduada en Infantil por la UA, es una más de los alrededor de medio millar de afectados, según datos del sindicato CSIF, de cara a las próximas oposiciones de Secundaria, porque para presentarse necesitan el certificado C1 o hacer la prueba previa de conocimientos de Valenciano.

Esta maestra obtuvo a un tiempo la capacitación de Valenciano con nivel C1, pero la conselleria no le certifica el C1, solo la capacitación.

Desde el Servicio Lingüístico de la UA, el responsable, Ferrán Isabel, asegura a preguntas de este diario que tanto en la UA como en la universidades de Valencia y Jaume I de Castellón están «a la espera de que la conselleria responda a la homologación del C1, lo tienen sobre la mesa y su retraso genera dudas e incertidumbre. La administración debería ser más ágil para evitar perjuicios y confiamos en que la resolución sea positiva para que el malestar quede cuanto antes en el olvido».

Sostiene a su vez que la formación impartida en la UA para certificar el C1 «es la idónea. Los alumnos recibían enseñanza de Valenciano y en Valenciano, y estudian la cuatro habilidades lingüísticas. Desde nuestro punto de vista es idóneo», recalca, animando a un tiempo a los graduados a que opositen esperando dicha homologación.

Sin embargo desde la conselleria que dirige el conseller Vicent Marzà subrayan que «la Facultad de Educación de la UA no debería haber emitido un certificado de capacitación en Valenciano sin tener el C1, aunque se hayan cursado la mitad de créditos del grado en este idioma».

Abundan que la única vía para obtener el C1 es examinarse por la Junta Qualificadora o por las pruebas específicas que convocan las universidades, incluida la UA, pero a través de la comisión interuniversitaria CieaCova, aunque también admiten que las tres universidades citadas y la dirección general de Política Lingüística de la conselleria «están trabajando en una fórmula que permita acceder de forma automática al C1 de Valenciano a los alumnos que superen la formación necesaria». Esta postura de Educación abre la puerta a una solución, pero a partir del curso próximo. A día de hoy «las tres universidades deben presentar una propuesta común de acreditación del C1 que combine docencia en valenciano y enseñanza de conocimientos» sobre la lengua. De forma que los afectados que tienen la capacitación, pueden presentarla como mérito para opositar, pero si no tienen el certificado del C1 deberán hacer la prueba de Valenciano antes de la oposición que empieza el 15 de mayo, porque es un requisito.

Regreso

Por otra parte, los rectores y la consellera de Universidades acordaron ayer retomar a partir del 1 de marzo las clases presenciales, tras haber trabajado online este mes de febrero por la evolución de la pandemia.