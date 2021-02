A sus 106 años, Constanza González Adámez recibió ayer la primera dosis de la vacuna de Pfizer en su domicilio de Cañada del Fenollar, partida rural de Alicante, de manos de la enfermera María José Valls, quien se desplazó a su casa dado que la anciana no puede caminar. «La vacuna trae un poco de esperanza a gente que lleva muchos meses sin poder salir, a abuelitos que están prácticamente aislados en sus domicilios», sostiene la sanitaria.

Constanza, nacida en Ciudad Real el 5 de noviembre de 1914, lleva sin salir de casa desde antes de la pandemia. La última vez fue justo en su 104 cumpleaños. Dos de sus nietos ayudaron a levantarla, ya que le fallan las piernas y va en silla de ruedas, «y con una muleta y en volandas» la llevaron a un restaurante de San Vicente, cuenta su hijo Ángel Saavedra, de 67 años. En la cita se reunieron unos 40 familiares, entre ellos sus siete nietos y siete bisnietos, y un hermano que vive en Madrid y que tiene 94 años, quien se desplazó a su fiesta. Desde entonces han transcurrido ya 15 meses.

«La vacunación ha ido muy bien, de maravilla. Estaba un poco preocupado por si le hacía reacción, pero dice que no le duele nada. Ella está contenta, es una luchadora», dice su hijo. «A veces tiene lagunas, pero le pregunté qué opinaba de la vacuna y dijo: a mí que me la pongan. Fue decisión de ella». La anciana, más que preocuparse porque pueda contagiarse de covid, lo está por el propio Ángel, que se encarga de cuidarla. «Pone la tele pero ha perdido mucha vista y oído. La pandemia la tiene preocupada pero no por es por ella, es por nosotros», señala el único retoño que le queda vivo. Tomás, que tendría ahora 82 años; y Paco, de 76 años si viviera, ya fallecieron.

En la misma casa que la anciana, viuda de un ferroviario, vive también una hija de Ángel, el yerno y un bebé de un año. «Como soy el que sale, el que va a comprar, si tardo un poco más de la cuenta ya está llamando a mi hija para que me localice, y a ella le dice que tenga cuidado, que no se junte con nadie. Ahora, que ya está vacunada, estamos más tranquilos». La anciana es una paciente en seguimiento de la enfermera María Luisa Ruiz, que se encarga de atender a pacientes complejos a domicilio.

En Alcoy, Francisco Mira, de 95 años, y Amparo Gómez, de 94 años, se vacunaron ayer juntos. Llevan casados desde 1950. Han pasado muchas cosas unidos pero jamás pensaron que llegaría un día en que tendrían que inmunizarse para luchar contra una pandemia mundial.

Los dos también se vacunan a la vez para la gripe cada año; pero ésta servirá para que puedan reunirse con sus hijos, nietos y biznietos mucho más tranquilos.

Ambos recibieron la primera dosis a la vez en el Centro de Salud del centro de Alcoy, junto al Ayuntamiento, y lo hicieron subidos en el coche en el que les había llevado su hija y su yerno. «No he notado nada», indicó Francisco. «Si la siguiente es como ésta que me la pongan ya». La vacuna le deja «más tranquilo, tranquilo del todo», aunque aún tiene que esperar la segunda dosis. Amparo sintió lo mismo: «muy bien, el pinchazo ha sido como si nada». «La gripe también nos la ponen a los dos; es lo que toca», indicó la mujer. Su marido afirmaba que «después de tantos años juntos y con esta edad, no esperaba que nos vacunaran por una pandemia». Tras el pinchazo volvieron a su tranquila rutina de cada día, que los mantiene en casa desde hace casi un año. Amparo sale para lo justo; Francisco solo a lo imprescindible. Ahora esperarán la segunda dosis, la que hará que sumen un nuevo capítulo en común a su historia de vida de 71 años juntos.