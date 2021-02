El relevo técnico al frente de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante, ha generado críticas entre la izquierda municipal. Y todo por la decisión de la concejala María Conejero (de Ciudadanos) de designar a la funcionaria municipal Pilar Sol, exdiputada autonómica del PP, como nueva jefa de servicio.

"Esto es la gota que colmo el vaso, nosotros reconocemos la voluntad que le pone la señora María Conejero en las concejalías que ella gestiona (Igualdad, Cooperación, Voluntariado e Inmigración), pero también reconocemos su incapacidad para gestionarlas", señala Rafael Mas, concejal de Compromís, quien prosigue su crítica: "No dicen nada, ni se opone, a la Ordenanza de Vergüenza que afecta directamente a su área de Igualdad. No dice nada, ni hace nada, sobre revertir los hachazos pactados entre señor Barcala y la extrema derecha que reducen un 40% otra otra vez sus áreas como es Cooperación. Y, por último, elige como jefa de servicio a una exdiputada del PP que es tristemente famosa por hacer declaraciones insinuando que las personas que cobran la Renta Valenciana Inclusión lo hacen en algunos casos para comprar televisiones de plasma". "Somos conscientes que está diputada pido disculpas, no dudamos de su capacidad técnica, pero si quedamos claramente de la defensa de los Derechos Humanos en la ciudad, del partido comparsa que es Ciudadanos", finaliza Mas.

En la misma línea se ha posicionado el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López: "El nombramiento de la exdiputada del PP muestra la deriva de Ciudadanos hacia posiciones de ultraderecha y nos demuestra que el auténtico concejal de Igualdad y Cooperación es Mario Ortolá, y que es Vox quien dirige la gestión y el presupuesto del área. El nombramiento en un área tan sensible para las políticas sociales de alguien que realizó lamentables declaraciones aporofóbicas por las que saltó a la fama , nos parece absolutamente desacertadas y siguen la línea de enfrentamiento con las entidades y ONGD y el camino emprendido para la liquidación de esta concejalía tras los recortes apoyados por las tres derechas y el PSOE en las cuentas que se sometieron a aprobación el pasado martes". López subraya que "la abstención en la votación a la propuesta de la CVONGD se ha demostrado un paripé y no solamente exigimos la reversión de los recortes económicos sino también la restitución de la anterior técnico".

Con el nombramiento de Pilar Sol como nueva jefa de servicio de Cooperación se cubre una vacante clave para la gestión del área municipal que se produjo a finales de noviembre, cuando la edil decidió destituir a la hasta entonces jefa de servicio, alegando que se trataba de "un cargo de libre designación y cuando se pierde la confianza, se pide el traslado". Además, la concejala añadió para justificar el relevo técnico que la decisión buscaba "darle una vuelta a la concejalía".

Casi tres meses después de ese polémico cese, ya hay nombre designado para cubrir el puesto de una concejalía que ha sido y seguirá siendo mirada con lupa por los recortes exigidos por Vox para no bloquear el Presupuesto y que durante este 2021 se tendrán que revertir en parte (a la mitad) para que se cumpla el pacto presupuestario alcanzado entre Ciudadano y el PSOE. Se trata de Pilar Sol, que fue alcaldesa de Aigües entre 2003 y 2011 y diputada autonómica de 2011 a 2015. Siempre, bajo las siglas del PP. En esa etapa en las Cortes Valencianas, la popular protagonizó una polémica al acusar a personas necesitadas de malgastar las ayudas recibidas. Fue durante un debate parlamentario en la comisión de política social, lo que generó importantes críticas desde la oposición. «Hay casos de familias que están en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban televisiones de plasmas o utilizaban el dinero [de las ayudas] para cosas no tan apropiadas», señaló la ahora recién elegida jefa de servicio de Cooperación en el Ayuntamiento.

Esas palabras propiciaron una posterior disculpa. Y no sólo suya («Mi máximo respeto y apoyo a la gente que necesita la RentaGC [renta garantizada de ciudadanía]. El ejemplo citado ha sido una irregularidad detectada que perjudica a los más necesitados»), sino también del por entonces presidente de la Generalitat, el también popular Alberto Fabra («Fueron unas declaraciones muy desafortunadas. Faltan al respeto de tantas y tantas personas que lo están pasando mal».