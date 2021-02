José Carlos Cabezuelo Guerrero: "Estuve muy crítico, al borde de la muerte, el virus no entiende que tengas veinte o treinta años"

Fue en marzo. Aguanté en casa una semana, como te decían en el teléfono de emergencias, que si tenías fiebre tomases duchas e ibuprofeno o paracetamol... Estuve ocho días yendo a peor hasta que llegó un punto en que mi médica de cabecera dijo que me acercara al hospital porque empezaba a tener pitidos de pecho. Fui a Urgencias del Hospital de Alicante, me hicieron el cribaje y una placa de pecho. Ahí me la mostraron porque estaba muy mal, tenía neumonía bilateral. Me hicieron la PCR, que salió positiva, con una bacteria aparte que tenía en los pulmones y bastante fastidiado. Sí recuerdo, porque tengo lagunas, que ya vinieron el primer día a valorarme desde Cuidados Intensivos porque tenía mal el oxígeno.

Llegó a estar en la UCI...

Estuve un día en planta y por la noche, por lo que puedo leer en los informes, porque no recuerdo muchas cosas por la medicación y la fiebre que tenía, decidieron bajarme a UCI, me sedaron e intubaron y estuve 10 días, con el respirador, en coma inducido y de esos días no recuerdo nada.

¿Había tenido algún problema de pulmón o de salud previo?

No tenía ninguna patología previa, no soy asmático, no tengo hipertensión ni obesidad, ni he sido fumador. No tenía ningún antecedente ni ninguna patología que me hiciera sospechar que en caso de infección pudiera tener esa gravedad. Hasta el último día seguía haciendo deporte. En la Universidad he sido federado de equipos de pádel.

Ejemplifica cómo un joven sano puede coger un covid grave.

Sin patologías y joven, llegué a un estado bastante crítico, hasta el punto de que cuando me quisieron despertar de la intubación lo tuvieron que intentar tres veces porque las dos primeras mi cuerpo no respondía. Si el cuerpo no reacciona bien puedes tener paros cardiacos y problemas. A la tercera me pudieron despertar. Con el tiempo, médicos y gente del hospital me han dicho que estuve muy, muy, muy crítico, al borde de la muerte. No quiero indagar mucho porque me afecta psicológicamente pero sí te hace ver que aún siendo joven y creyéndote que estás en la plenitud de la vida, eres frágil. El virus no entiende que tengas 20 o 30 años.

¿Qué le diría a los jóvenes que siguen haciendo botellones o se juntan sin mascarilla?

Me genera tristeza. No sé si es desinformación, ignorancia, que no le dan la importancia suficiente o que están cansados de lo que ellos consideran que es perder libertades. Pero esto va más allá. En el momento en que te infectas ves la gravedad que tienes, porque te das cuenta, aunque pierdas el conocimiento. Pero son inconscientes. Deberían mirar, si no por ellos, por las personas con las que puedan convivir, a las que puedan contagiar. Esto lo puedes coger leve pero también contagiarlo a una persona cercana que no lo viva igual.

¿Es una lotería?

Sí, aunque se puedan creer fuertes y sanos. Te puedes contagiar y puede ser que de diez veces solo una sea la grave pero te puede pasar. Puedes acabar en una UCI. Y en la UCI se vive lo peor y puedes no salir. Y no merece la pena por no aguantar unos meses, aunque sea un año, llevando mascarilla y siendo prudente. Se puede tener una vida plena sin necesidad de meterte en un botellón, de quedar en un piso con amigos. Esto no va ya por tema de multas y legalidad, sino por salud y vida. Puede tocarte y no hay marcha atrás. El arrepentimiento, tanto si te toca a ti, o lo has contagiado a tu padre, te va a perseguir. Unos amigos creen que se lo pudieron contagiar a un familiar que falleció y el remordimiento es para toda la vida. Era una persona con patologías previas y el hombre no salía de casa. Solo se lo pudieron llevar a casa, él no se pudo contagiar saliendo. No mataste a tu padre, fue el virus, pero es una cosa que te va a acompañar. Sin embargo, muchos jóvenes lo ven como algo intangible.

¿Cómo les concienciaría?

Para llegar a los jóvenes deberían enseñarse las UCI, caras, audios, que no salen. Tenemos la piel muy fina, es necesario ese golpe de realidad. No maquillarlo. Enseñar imágenes, no solo datos. Eso un joven no lo ve aunque lo diga un influencer o un referente. Enseñar lo que realmente está ocurriendo. Cualquiera que vaya a una UCI muy mal tiene que tener el corazón para no estremecerse. Te cambia la mentalidad, se te eriza la piel, y no quieres acabar ahí ni que acabe tu familia. Yo lo sé porque he estado ahí y he escuchado a gente que se moría, a la que intentaban reanimar, y eso lo revivo por las noches. Hacen campañas duras de tráfico pero las del covid son descafeinadas. A los jóvenes hay que llegar con sus medios. Un chaval de 17 años no lee el BOE.

¿Y los negacionistas?

Hay cosas que uno puede dudar o tener incertidumbre como si una vacuna es mejor que otra. Pero no entiendo las reticencias a que exista el virus, a que de esto muere gente y quedan secuelas. Ves gente de 40 ó 50 años, que también son jóvenes, con pérdida de movilidad en brazos, ictus, trombosis. No pueden negar una obviedad. Aquí no hay un interés político ni gubernamental, solamente tienes que venir a un hospital y ver lo que hay.

¿Qué secuelas tiene?

Las analíticas y las pruebas salen correctas pero mi cuerpo no funciona igual. Los médicos tampoco se lo explican porque no soy el único, hay muchos con las mismas consecuencias: muy fatigado y el cansancio que después de un año no se supera, un poco de pérdida de memoria y lapsus mentales. En el trabajo te cuesta mucho mantener la concentración. Pero en mi caso he tenido muchísima suerte de no padecer ninguna secuela grave pese a que tuve muchos puntos críticos. Luego está el factor psicológico. Lo prioritario es prestar atención a algo físico que te pueda matar pero psicológicamente machaca mucho.

«Fueron los días más duros de mi vida, que os debo a vosotros»

Carta de agradecimiento del joven paciente al personal del Hospital General de alicante

«Sigo sin palabras para expresar lo que siento. Fue ingresado el 26 de marzo por una neumonía bilateral vírica con sobreinfección bacteriana junto a covid-19. Mi salud estaba al límite, sin fuerzas ni oxígeno. Fueron 13 días en UCI, 10 de ellos intubado, doblemente sedado. Fueron los días más duros de mi vida. Vida que tengo en este momento gracias a vosotros. Nunca podré olvidar el aplauso recibido en el momento de salir de la UCI, aplauso que os merecéis todos y cada uno de vosotros. Os debo la vida. Sentí miedo, incertidumbre, soledad, dolor, y vosotros sois un rayo de luz en todo ese proceso, los que dais confianza y fuerza para luchar contra el virus. Gracias por vuestra labor y dedicación (tan injustamente poco reconocida), a los médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, limpieza, cocina, a todos. Habéis sido mis ángeles de la guarda en un lugar tan complicado como es la UCI, ángeles de los cuales siento la tristeza de solo conocer sus ojos (detrás de los EPI). Un abrazo, chicos». José Carlos tenía a su familia en Albacete cuando enfermó y su pareja se quedó a la puerta del hospital.