Desde hace más de tres lustros los forenses de la provincia de Alicante habían estado realizando autopsias todos los días de la semana excepto los domingos y únicamente desde 2016 la Generalitat comenzó a pagar a un solo forense por trabajar los sábados, aunque acudiera más de un médico al servicio. Ahora, la Conselleria de Justicia ha implantado, desde el pasado 1 de enero, el programa Cronos para controlar la jornada laboral del personal del Instituto de Medicina Legal de Alicante y la plantilla se ha encontrado con un inconveniente. No permite fichar a los forenses los sábados ni en días festivos, solo los días laborables y las guardias en los juzgados, por lo que el colectivo se siente desprotegido legalmente para trabajar esos días y ha decidido no realizar autopsias de fallecidos judiciales los fines de semana.

El acuerdo de los forenses del Servicio de Patología, que dejan claro que el problema no es que no quieran trabajar y fichar, sino que reclaman que puedan hacerlo en unas condiciones reguladas legalmente, ha sido adoptado después de no recibir respuesta alguna a dos escritos enviados a la Conselleria de Justicia para explicarle los inconveniente derivados de este sistema. Los forenses, casi el cien por cien de los 40 que hay en la provincia, reclaman a la Generalitat un programa de control de horarios que se acomode a sus circunstancias de trabajo.

Sin desconexión laboral

El nuevo sistema les permite fichar de lunes a viernes, siempre que no sea festivo, de 8 a 15 horas. Sin embargo, los afectados recuerdan que su trabajo tiene unas circunstancias especiales y no terminan la jornada a última hora de la mañana cuando concluyen las autopsias, sino que luego tienen que elaborar informes, documentarse y preparar los juicios, entre otras actividades. «No tenemos la posibilidad de la desconexión laboral», afirma un médico forense.

Este facultativo indica que si trabajan los sábados sin fichar, tal como está el sistema actual de control, «estaríamos expuestos y si tenemos un accidente laboral, ¿quién nos lo reconoce?».

En los escritos remitidos por los médicos forenses a la Generalitat, piden que se valoren otras medidas por la «repercusión negativa sobre numerosas actuaciones médico-legales» que realizan a diario y el consiguiente «perjuicio para el auxilio de la administración de Justicia».

La paralización de las autopsias durante los fines de semana origina un exceso de carga de trabajo a partir del lunes porque aumenta el número de cadáveres que hay que estudiar. Normalmente, los sábados se realizan tres o cuatro autopsias y el primer fin de semana que dejaron de hacerlas se encontraron el lunes con 12 cadáveres para analizar.

Al disponer únicamente de dos mesas de autopsia y tardar entre 60 y 90 minutos en realizar cada una, es imposible estudiar en un solo día doce cadáveres, lo que provocará un exceso de carga de trabajo y un retraso que incidirá de forma negativa en los familiares de personas fallecidas a las que sea preciso hacer la disección. Los fallecidos judiciales a los que se realizan autopsias incluyen a personas muertas en crímenes, accidentes de tráfico y suicidios, entre otras.

El colectivo señala en su escrito remitido a Justicia que además de la demora en dar respuesta a las actuaciones judiciales que se reclamen, especialmente en caso de homicidios, muertes infecciosas o negligencias, se produce «un daño emocional añadido irreparable a los familiares del difunto». En este sentido, se puede dar el caso de que una persona fallezca un viernes por la mañana en un accidente de tráfico y como es necesario practicarle la autopsia no se hará al menos hasta el lunes, como mínimo, dependiendo de la carga de trabajo.

Por ello, advierten los médicos forenses de que «es evidente la victimización secundaria y el daño emocional que esto implica».

La situación puede ser aún más grave en caso de puentes festivos, como el próximo de San José. La espera de los familiares para enterrar a sus difuntos aumentará a cuatro días. En este sentido, señalan que «no queremos imaginar el perjuicio que se puede causar al servicio de la administración de Justicia y a los sentimientos de los familiares si a los fines de semana les precede o les sucede un día festivo, lo que aumentaría de forma insoportable la demora en la práctica de estas actuaciones esenciales en las investigación médico legal de muertes violentas y la disponibilidad de los cuerpos para el duelo».

Los afectados del Instituto de Medicina Legal están sorprendidos y perplejos por la falta de respuesta de la Conselleria de Justicia a sus dos escritos para advertirle del problema, uno enviado el pasado 4 de diciembre y el segundo el 2 de febrero.