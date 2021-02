El doctor Hernández es natural de Villena y compagina la jefatura del Servicio de Neurología de Hospital Clínica Benidorm con la dirección médica del Centro de Neurorrehabilitación «Casaverde» de Mutxamel. Con 41 años es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche, especialista en Neurología por el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, diplomado en Enfermería y en Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante y se acaba de doctorar en Bioingeniería por la Miguel Hernández.

¿En qué situación se encuentra la pandemia en la provincia?

Los contagios están bajando de manera muy drástica gracias a las medidas sanitarias y al efecto de la vacuna. En nuestro hospital hemos pasado en dos semanas de 60 ingresos por covid-19 a tan solo uno. Si se mantienen las medidas sanitarias y se acelera la vacunación en dos meses podemos llegar al cero absoluto de casos. Pero si relajamos las medidas volveremos a dar un resquicio al virus para seguir propagándose. Es un concepto que después de once meses de pandemia los políticos deberían haber aprendido ya.

¿Porqué Alicante está siendo tan castigada por el virus a diferencia de otros territorios?

Por factores culturales, de idiosincrasia y migratorios ya que a nuestra provincia vienen muchos turistas. No hay ninguna fragilidad genética en Alicante.

Entonces, ¿cree que las nuevas cepas británica y sudafricana del virus ya están aquí?

No hay que descartarlo pero el virus es ahora igual de agresivo que al principio, aunque con las nuevas cepas parece mostrarse más contagioso. De todos modos no hay que preocuparse por las mutaciones porque la vacuna va a ser igual de eficaz con todas.

Habla usted de vacunas... ¿cuándo alcanzaremos la inmunidad de rebaño?

Me atrevo a aventurar que será durante el próximo verano. La historia se repite y Estados Unidos volverá a salvar a Europa, como ya ha hecho en otras ocasiones, pero esta vez enviándonos millones de vacunas a partir de junio y julio.

¿Por qué está tan seguro?

Ha llegado un nuevo presidente a la Casa Blanca que ha puesto a la industria farmacéutica norteamericana a fabricar dosis de la vacuna Moderna al 200%. No habrá cuarta ola de coronavirus. Estados Unidos nos vacunará a todos y el turismo volverá a nuestra provincia este verano. Y que conste que no soy en absoluto un forofo de Norteamérica. Pero ellos han hecho lo que en Europa no hemos sido capaces de hacer a pesar de enfrentarnos a una situación de extrema gravedad. Aquí los burócratas no han estado a la altura...

¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos?

Pues que está fabricando dos millones de vacunas al día. En mes y medio ha administrado 55 millones de dosis a sus habitantes, y ha pasado de 300.000 a 60.000 nuevos contagios diarios. A ese ritmo de vacunación en poco más de dos meses habrán inmunizado a toda su población alcanzando la tasa cero. A partir de ese momento empezarán a llegar sus vacunas de forma masiva a los países de la UE y ese será el principio del fin de la pandemia.

Sin embargo hay expertos que aseguran que el covid-19 ha llegado para quedarse...

En la historia de la humanidad las grandes pandemias mundiales nunca han durado más de dos años salvo la del cólera porque había otro vector de transmisión que es la rata. El SARS-CoV-2 es el sexto coronavirus que nos llega y el que más tiempo duró entre nosotros estuvo menos de dos años.

¿Y la inmunidad para el resto del mundo cuándo llegará?

Si todo se hace como se debe hacer a finales de 2023.

¿Cuándo nos podremos quitar la mascarilla y recuperar la normal normalidad?

La obligación de llevar mascarilla debería desaparecer un mes después de lograr el contagio cero.

¿Qué han hecho bien y mal las autoridades para afrontar esta crisis sanitaria?

Ahora están actuando correctamente y adoptando las medidas adecuadas. Pero han cometido muchos errores como por ejemplo mantener abiertas las fronteras o encerrar en sus casas a los positivos, en lugar de ingresarlos en hoteles medicalizados, multiplicando así el riesgo de contagio entre el resto de los familiares. Por eso se han dado casos en los que han fallecido todos los miembros de una familia. Además, no ha habido unidad de acción en todo el país, no se han tenido en cuenta las opiniones de los grandes expertos en epidemiología ni, por ejemplo, en los centros comerciales se han aplicado las mismas medidas de prevención que en los hospitales. En definitiva, creo que no se han hecho las cosas bien.

¿Considera que los cierres perimetrales son eficaces?

No. El confinamiento domiciliario sí lo fue pero los cierres perimetrales no lo son porque hay muchas excepciones y mucha picaresca. Hubiera sido más efectivo aplicar códigos QR para controlar el tránsito real de personas.

¿Vendrán más pandemias?

Eso se explica a través de la zoonosis y dependerá de nuestra relación con el medio ambiente. Cada vez hay menos animales pero la misma cantidad de bacterias y virus. Ellos necesitan un huésped y el ser humano es el animal más extendido en el planeta. Así que cada vez habrá más virus que buscarán al ser humano ante la falta de animales. Nuestra mayor protección es disponer de bosques con mucha diversidad de fauna. O sea todo lo contrario de lo que estamos haciendo.

¿Qué opinión tiene de los negacionistas y de los antivacuna?

A los antivacuna habría que ponerlos en contacto con expertos de primer orden para que puedan resolver todas sus dudas y aclarar las falsas informaciones que han recibido. Falta más información y sobra esa actitud paternalista que siempre ha acompañado a la Medicina. Y a los negacionistas de la pandemia habría que traerlos a los hospitales, pero a pecho descubierto, comprometiéndose con la firma de un contrato a renunciar a la asistencia sanitaria si se contagian de covid, o bien a pagarla de su propio bolsillo si la solicitan. Les vendría muy bien.