En los controles organizados por la Policía Local de Alicante en la cuarta jornada del sábado para garantizar el bloqueo entre ciudades interpusieron 60 denuncias a personas por incumplir el cierre perimetral y desplazarse saltándose las restricciones de movilidad decretada por la Generalitat Valenciana sin poder justificar sus desplazamientos, y se pararon en los controles a 4.084 vehículos.

Del total de intervenciones, durante la mañana se impusieron 41 actas a personas que incumplían el cierre perimetral controlando un total de 3.362 vehículos y 9 autobuses que fueron interceptados en los puntos de controles, y en la tarde la movilidad descendió y se pararon a 722 vehículos, bajando mucho las sanciones con 16 denuncias y con un alto cumplimiento. Por la noche la movilidad fue mínima, en los controles se interceptaron 3 vehículos, que no pudieron justificar sus desplazamientos.

En los controles de la mañana la Policía Local interpuso también una veintena de actas, de las cuales cinco fueron por no llevar las mascarillas, dos por no tener la ITV, ocho por no llevar el cinturón de seguridad, dos por no tener seguro, y cuatro por conducir hablando por el móvil, en la noche se denunció a un conductor por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y otro por no tener la ITV.