Vecinos de Colonia Requena alertan del mal estado en que consideran se encuentra el alcantarillado del barrio, con problemas de rebose de "aguas negras" en varios puntos, especialmente en la calle Jaspe. Residentes en la zona denuncian a este diario que constantemente llaman a camiones de desatasco y que se han gastado más de 2.000 euros para solucionar el problema pero enseguida vuelve a averiarse y que a veces llega en agua sucia hasta un súper. "Agua que sale a diario que está cayendo desde al menos tres meses y no deja de salir, cada día está peor. El recorrido es larguísimo y el agua sigue corriendo. Esto es tremendo", explican desde la asociación de vecinos del barrio. Vecinos a título particular de la calle Jaspe apuntan que "tenemos un problema de alcantarillado. Tenemos que estar constantemente llamando a los camiones de desatasco. Desde que hicieron la obra del trenet, nunca ha funcionado bien. El atasco está en el alcantarillado de la carretera. Llamamos al camión, desatasca, y a los dos o tres días está otra vez saliendo. Llevamos gastado un montón y no podemos más, estamos ya con el agua que sale a diario que llegan hasta un supermercado. Necesitamos que alguien venga y lo vea, a ver si nos pueden ayudar".

El Ayuntamiento señala que se ha hecho un informe, que se trata de una acometida de saneamiento urbano, y que se ha pasado a Conservación de Inmuebles para que adopte las medidas oportunas pero recuerdan que el mantenimiento de las acometidas corresponden a los particulares. "Se ha tramitado con Conservación de Inmuebles porque es una arqueta en mal estado, pero es una acometida de saneamiento. Al ser una instalación de un edificio se da cuenta a ese departamento para que tome las medidas oportunas pero el mantenimiento de las acometidas es de los particulares", insisten.

Sin embargo, el barrio considera que el problema es que la red de alcantarillado es muy antigua y que apenas se ha renovado, y los vecinos piden soluciones globales.