Los coches y las motos ya tienen abierto el tramo de Vía Parque que conecta el PAU 1 con Ciudad de Asís desde la pasada semana. A la espera, sin embargo, continúan los usuarios de bicicletas, que lamentan que la actuación que ha acumulado un retraso de medio año no haya incluido la prolongación de la acera bici que finaliza, por ahora, en la intersección entre Vía Parque (en el PAU 1) y la avenida Médico Ricardo Ferré.

Una situación que no es excepcional en esa zona del casco urbano, sino que también se repite en otros puntos de la ciudad, como la avenida de Elche a la altura de Benalúa, la avenida de las Naciones en el cruce con la avenida Oviedo (la rotonda del Golf) y en la intersección de Camino Colonia Romana y la avenida de la Condomina, entre otros. «Salvo actuaciones puntuales de Urbanismo, como Padre Esplá o la esperada plataforma de Urbanova, desde la Concejalía de Tráfico no mueven fichan. Seguimos estancados en la movilidad del siglo XIX», Pedro Raigal, de la plataforma Alacant en Bici, quien lamenta que el Ayuntamiento «no ceda un solo metro de carretera, no se quiere molestar al coche, faltan políticos valientes que crean en la movilidad sostenible».

En la misma línea se muestra Iñaki Malluguiza, coordinador de la Plataforma Comarcal de la Movilidad, quien recuerda que su asociación lleva más de una década trabajando para la conexión de tramos para bicicletas que estaban aislados. «Hemos planteado un montón de conexiones, pero es un camino difícil con el Ayuntamiento. Ahora lo vemos con Vía Parque, donde pese a ser una obra nueva no se ha incluido ningún itinerario ciclista, y eso que se ha comentado en reuniones», apunta Malluguiza, quien recuerda que ya hubo -y persisten- problemas tras la obra de Vía Parque entre en centro comercial Puerta de Alicante y el barrio de San Gabriel. «Hicimos propuestas para mejorar la conexión con el polígono industrial y seguimos sin recibir ninguna respuesta ni desde el Ayuntamiento ni desde la conselleria», subraya el responsable de la plataforma.

Sobre la infraestructura ciclista pendiente en Vía Parque, entre el PAU 1 y Ciudad de Asís, el Ayuntamiento admite que está pendiente, pero mira hacia la administración que asumió el pago de la obra, es decir, la Conselleria de Obras Públicas, quien sin embargo siempre ha señalado que se ha limitado a cumplir las directrices del Ayuntamiento de Alicante. «Lo vamos a estudiar de qué forma darle continuidad a la acera bici, pero el tramo se acaba de abrir y la obra no la hemos hecho nosotros. Y es cierto que la situación se repite en otros puntos de la ciudad, normalmente por problemas con el ancho de las aceras», añaden fuentes de la Concejalía de Movilidad, dirigida por el popular José Ramón González, desde donde anuncian que ya se ha dado orden para colocar bancos en el tramo recientemente abierto tras peticiones vecinales que llegaron desde el mismo momento de la inauguración del vial.

Por otro lado, desde las asociaciones ciclistas se reclama al Ayuntamiento una conexión definitiva entre el centro de la ciudad y Playa de San Juan, dándole continuidad a la iniciativa que está en marcha la mañana de los domingos de retirar el tráfico en un tramo de la Cantera. «En la Comisión de la Recuperación se acordó establecer itinerarios al menos de manera provisional entre Alicante y Playa de San Juan. El único día que se hace es a medias, con solo un tramo», lamentan desde Alacant en Bici.