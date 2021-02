Desescalada en la hostelería solo con terrazas a partir de la próxima semana, con restricciones horarias, y un plazo de 15 días para estudiar la reapertura del interior de los locales en función de la situación epidemiológica. Es el resultado de la reunión mantenida esta tarde con los representantes de la hostelería y del ocio nocturno en la segunda mesa de trabajo para diseñar la desescalada del sector.

A la espera de que la decisión sea aprobada en la interdepartamental del jueves, la intención firme del Consell es permitir la reapertura solo de exteriores, sin limitación de aforo pero cumpliendo la distancia interpersonal y hasta las 18 horas. En cuanto a los interiores, la Conselleria emplaza a una nueva reunión dentro de 10 días para abordar esta reactivación, que por el momento queda aparcada.

En la reunión ha participado la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, junto a diferentes técnicos de Salud Pública, con los principales representantes del sector de la hostelería y el ocio. El objetivo ha sido analizar y planificar las medidas que recogerá el próximo plan de desescalada a partir del 1 de marzo en la Comunidad Valenciana. La mesa de diálogo constituida la semana pasada con los sectores económicos ha abordado las medidas necesarias para iniciar la desescalada con la máxima seguridad, según informa la Conselleria.

La voluntad de Sanidad y de los hosteleros es iniciar el proceso con la apertura de la hostelería en los espacios al aire libre, siempre según un comunicado del gobierno autonómico.

Al encuentro han asistido el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Javier Vallés; el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur), Manuel Espinar; el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur), Víctor Pérez; y el presidente de la Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas), Álvaro Amores, así como la Coordinadora del Ocio y la Hostelería.

Durante la reunión, se ha acordado un nuevo encuentro para el 9 de marzo en el que se valorará el efecto provocado por las nuevas medidas, de cara a preparar la reapertura del interior de los locales.

Reacciones

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) rechaza frontalmente el planteamiento de reapertura que se propone desde la Conselleria de Sanidad, solo con terrazas, y la activación de un calendario de 15 días para recuperar la actividad en los interiores en función de la evolución de la enfermedad. Esto supone, insisten, "la ruina de las cerca de 8.000 empresas que no tienen terraza tras dos meses de cierre". De la misma forma, la CEOH reclama el horario de actividad hasta el toque de queda y que no se produzca ningún agravio comparativo con el resto de actividades económicas no esenciales.

A pesar de la valoración negativa de la propuesta de reapertura, la Coordinadora destaca que, tanto desde el área de Sanidad como Turismo, se haya tenido en consideración, en la Mesa de Trabajo para la Desescalada del Ocio y la Hostelería, la propuesta planteada desde la CEOH para analizar transversalmente la recuperación de la actividad desde el prisma sanitario, económico, científico y social.

"De hecho, se han puesto encima de la mesa las condiciones de la reapertura (con las que estamos en desacuerdo) y, al mismo tiempo, se ha planteado la creación de una mesa técnica para abordar las medidas higiénico-sanitarias que garanticen la seguridad del interior de los espacios, mediante la utilización de avances científicos, la inclusión de los temas económicos con una segunda fase de ayudas de 500 millones de euros, aprovechando los fondos Next Generation", así como la necesidad de activar campañas de concienciación. En este sentido, la Coordinadora ha pedido incorporar a la mesa de trabajo a los máximos dirigentes de la Conselleria de Economía y la Federación de Municipios y Provincias.

Sobre los aforos, inicialmente Sanidad estudiará la propuesta planteada, también por la Coordinadora, de utilizar el criterio de la distancia de seguridad interpersonal, "evitando los problemas y confusiones que genera el cálculo basado en aforos".

Antes de la reunión, la patronal Conhostur pedía abrir también en los interiores de los locales con el 30% de aforo y cerrar en horario de toque de queda.