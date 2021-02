El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Ciudadanos) ha registrado una iniciativa propia sobre los fondos europeos, después de la propuesta por Compromís. En este caso, el texto, además de reclamar que las entidades locales participen en la gestión de las ayudas europeas para hacer frente a la crisis del covid, también recoge duras críticas hacia los socialistas.

El documento incluye dos grandes acuerdos que se votarán durante la sesión plenaria de mañana, jueves 25 de febrero, en la que también se abordará la propuesta registrada previamente desde Compromís. En el primero, "condena la postura del grupo socialista en el Senado que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos, además de rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las entidades locales participen en los fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del covid-19".

Por otro lado, de aprobarse la iniciativa del bipartito, el Ayuntamiento también exigirá al Gobierno central "condenar formalmente la postura del grupo socialista en el Senado y reconocer de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos ya que, en los últimos años, ha sido la única administración pública española que no solo han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar a las próximas generaciones de españoles". También incluye instar al Ejecutivo de Sánchez "acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de €) que equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de la Nación" y "fijar en el primer trimestre de 2021 el reparto entre las Entidades Locales de los Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local". Por último la propuesta de bipartito propone al Gobierno central "crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado y "presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que incremente la Participación en los Ingresos del Estado de las entidades locales en una cuantía suficiente para compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo".