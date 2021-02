Ignorados y maltratados. Este es el sentir general de muchos médicos de la sanidad privada que aún no han sido vacunados frente al coronavirus. Según cálculos de este periódico serían en torno a cuarta parte los profesionales en esta situación de los 1.500 que ejercen exclusivamente en el terreno privado. De ellos 160 tienen consultas propias y no pertenecen a mutuas laborales por ejercer antes del año 1995. El Colegio de Médicos ya ha elevado una queja a Sanidad para que se les busque una solución y ofrece sus instalaciones para protegerles. Pero también hay médicos de grandes centros privados que aún están a la espera de la inmunización. «Hace cinco o seis días que se nos terminaron las vacunas. Nos faltan 200 para terminar de proteger a todo el personal, incluidos médicos y enfermeros, y no nos las envían», señalaban desde una clínica de la provincia. En otro centro el problema eran los profesionales de más de 55 años, «ya que nos han mandado más dosis de AstraZeneca que no les podemos poner, por lo que nos han quedado colgados unos 40 personas». Según ha podido saber este periódico hay mutuas a las que también les están faltando hasta medio centenar de dosis para inmunizar a médicos de la privada con consultas y clínicas que también esperan dosis para los médicos de sus consultas externas.

La mayoría de los médicos de la privada que no han sido inmunizados pertenecen a la llamada segunda línea, es decir a especialidades que no tienen relación directa con el coronavirus. Una distinción que la presidenta del Colegio de Médicos, María Isabel Moya, no comparte. «No entendemos, por ejemplo, por qué no se vacuna a un dermatólogo que está operando o viendo lesiones en la cara de pacientes». Moya recuerda que hay un auto judicial que obliga a la Conselleria de Sanidad a vacunar a los médicos de la privada en las mismas condiciones que a los de la pública y que en los hospitales públicos se ha vacunado a todos los trabajadores al mismo tiempo.

Ayer mismo la conselleria se puso en contacto con la institución «para volvernos a pedir más datos de los 160 médicos que no tienen mutua», por lo que Moya espera que su situación se resuelva pronto.

Por otro lado, Sanidad ya ha comenzado a vacunar a los mayores de entre 80 y 90 años. Son cerca de 82.500 personas en la provincia, el grupo de población más amplio de los que hasta ahora ha designado el ministerio. A los ancianos se les está llamando por teléfono a partir de unos listados que proporciona Salud Pública. A cada persona se le dan dos citas, para la primera y para la según da dosis. Desde los departamentos sanitarios señalan que las vacunaciones están yendo a velocidad de crucero. En el departamento de Sant Joan precisan que si la semana que viene llega el mismo número de dosis que esta, se terminará de vacunar a todos los mayores de 80 años.

En el Hospital General ya han protegido al 8% de todos sus mayores de entre 80 y 90 años. También se ha vacunado al 90% de las personas mayores de 90 años. En el departamento del Hospital General de Elche «ya ha finalizado la vacunación del colectivo de personas mayores de 90 años, salvo los que por sus condiciones de salud no han podido desplazarse a su centro de salud, que ya están siendo vacunados por los profesionales en sus domicilios». Uno de los mayores retos está siendo la vacunación en domicilios. Desde Sanidad señalaron ayer que los centros de Atención Primaria están definiendo rutas óptimas. La vacunación a domicilio la desarrollan enfermeros y un médico localizado (en disposición de acudir en menos de 15 minutos), que afrontan el reto logístico de vacunar al mayor número de personas de estos grupos prioritarios, en el menor tiempo posible, ya que los viales de Pfizer deben utilizarse en un plazo máximo de seis horas desde que se reconstituyen con suero y se transportan en nevera portátil.

Por último, este miércoles se superaron las 100.000 personas en la Comunidad con dos dosis de la vacuna, el menor porcentaje tras Baleares.

El Ayuntamiento de Alicante cede dos locales para la vacunación

La ciudad de Alicante tendrá dos puntos adicionales de vacunación a partir de la semana que viene. Se trata de la antigua estación de autobuses, en la plaza Séneca, y el centro social Playas, en Cabo Huertas. El Ayuntamiento de Alicante ha cedido estos espacios al departamento de salud del Hospital de Sant Joan para que acudan allí los pacientes de los centros de salud Santa Faz y Cabo Huertas que van a recibir las dosis de la vacuna. Desde el departamento del Hospital de Sant Joan señalaron ayer que posiblemente se pongan en funcionamiento otros puntos de vacunación adicionales y ya se está buscando un emplazamiento por la zona norte de la ciudad.