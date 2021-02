La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur), que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA) considera que la apertura únicamente de las terrazas y en horario reducido "no responde a las expectativas que tenía el sector" tras 40 días de cierre "para poder iniciar una reapertura con unas condiciones que hagan viable la actividad y como mínimo en las mismas condiciones que en el momento de cierre", en el que se podía utilizar los interiores al menos a un 30% del aforo. "En estos momentos y con una tasa de incidencia más baja sin embargo se nos continúa aplicando las restricciones más duras", indican.

"La realidad es que estas condiciones de reapertura no van a permitir que muchos establecimientos de hostelería y ocio puedan reiniciar su actividad. Solicitamos que estas medidas se revisen a la mayor brevedad para poder ampliar la actividad al aforo interior, así como ampliación del horario, ya que estas condiciones continúan siendo un cierre encubierto. Insistimos en que se mantenga la potestad a cada empresa de decidir abrir o no y que esto quede determinado en el decreto para que desde la dirección de Trabajo se mantengan las condiciones de los ERTE en aquellas empresas que no puedan abrir". "Queremos reiterar una vez más que los espacios de socialización más seguros que existen en estos momentos son los establecimientos de hostelería, frente a los domicilios particulares. El compromiso del sector es contribuir a una desescalada responsable y gradual pero es necesario que se ponga en valor que los establecimientos hosteleros pueden contribuir a ser espacios de sociabilidad seguros.

También la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) quiere mostrar su "total disconformidad" con la desescalada de las restricciones anticovid anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras Comisión Interdepartamental, ya que el sector considera que "sigue estigmatizando a la actividad de la hostelería, manteniendo el cierre del interior de los locales y limitando la apertura a las 18.00 horas, cuando se amplía el horario de la actividad comercial hasta las 20.00 horas". La Coordinadora anuncia que retoma las movilizaciones desde el martes pero los hosteleros de Santa Pola han celebrado esta misma tarde una caravana de protesta.

Asimismo, la Coordinadora rechaza utilizar el aforo como criterio de ocupación. "En este sentido, reclamamos y reiteramos nuestra exigencia de abrir las terrazas al 100% de su capacidad mediante la ampliación de las superficies por parte de las autoridades municipales competentes. En este contexto, resulta necesario y urgente reclamar la participación la Federación de Municipios Provincias en las mesas de negociación para poder fijar criterios que se implanten por igual en todas las ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana".

"De la misma forma, consideramos que, con los positivos datos epidemiológicos que se van acumulando día a día en la Comunidad Valenciana, no tiene ningún sentido que se pretenda implantar por otros 14 días las medidas que impiden la recuperación de la actividad en el interior de los locales en el ocio y la hostelería y la hora de cierre", añaden.

En este sentido, y de acuerdo con la reclamación que esta misma mañana ha hecho pública la Coordinadora, en su comparecencia ante las puertas del Palau de la Generalitat, consideran que el anuncio de Puig de una nueva comisión interdepartamental la próxima semana debe ir acompañada de la convocatoria previa de la reunión de la mesa de la desescalada con las organizaciones del sector.

La Coordinadora reactiva su calendario de actos de protesta, que empezarán el mismo martes 2 de marzo. Éstas recorrerán las principales ciudades de la Comunidad Valenciana mientras no se reabra el interior de los establecimientos y se amplíen las franjas horarias de cierre. "Estamos hablando de una apertura inviable económicamente para las pymes del sector, especialmente para las 8.000 que no tienen terraza", de ellas 2.500 en la provincia de Alicante.

Comercio

La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ CV) ha mostrado su satisfacción al haber sido atendidas todas las peticiones que trasladó ayer en la reunión mantenida con la conselleria de Sanidad, como única entidad representativa del pequeño comercio, y que congregó a los principales interlocutores del sector junto al presidente de la CEV, señalan en un comunicado.

Hoy se ha dado a conocer el levantamiento de las medidas restrictivas, solicitadas por Confecomerç CV, por lo que a partir del 2 de marzo los pequeños comercios podrán tener un horario comercial de hasta las 20 horas, un aforo del 50% y las ciudades de más de 50.000 habitantes verán suprimidos los cierres perimetrales los fines de semana.

El presidente de Confecomerç CV, Rafael Torres ha resaltado que “la decisión da un alivio, ya que los comercios estaban sufriendo las consecuencias de estas limitaciones, que por su prolongación en el tiempo estaban causando un impacto económico en la actividad comercial. La ampliación de horario permitirá a los clientes disponer de mayor margen para poder realizar las compras, y las ciudades de más de 50.000 habitantes se verán liberadas del perimetraje los fines de semana”. “Agradecemos la sensibilidad de la Generalitat hacia nuestro sector, el pequeño comercio, que no es el foco de contagio, y así se ha reconocido, y que es uno de los más afectados por esta crisis, al haber levantado estas restricciones, siendo necesario mantener un equilibrio entre la gestión sanitaria y la económica”, ha resaltado Torres.