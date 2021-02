El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado este viernes la decisión de Acción Social de "no renovar el convenio de 18.000 euros que desde el año 2008 la concejalía mantenía con Cofemfe para la atención social de personas con discapacidad". El concejal Rafael Mas ha expresado su preocupación ante "la caída de los convenios de colaboración de Acción Social con las entidades del sector, entidades tan importantes como Cocemfe que integra a 45 organizaciones que atienden la discapacidad y la diversidad funcional en la ciudad de Alicante". "En su caso ha caído un convenio con 18.000 euros que era importantísimo ya que ha permitido atender en el último año a 500 personas, alicantinos y alicantinas con diversidad funcional”, añaden.

Desde la formación progresista denuncian que desde Acción Social afirman que Intervención "no considera adecuadas la fórmula del convenio y que por ello se han retirado, algo que contrasta con la inclusión de convenios en otras áreas del Ayuntamiento, tal y como se recoge en los Presupuestos Municipales en áreas como Cultura o Administración General". “Hablamos de convenios que son imprescindibles para atender a las personas más vulnerables de la ciudad y que además si la razón es que no se pueden realizar convenios las entidades no entienden por qué en Acción Social no y en otras áreas sí”, ha enfatizado Mas, quien también ha destacado que desde la concejalía no se han puesto en contacto con la entidad, desde una reunión mantenida hace más de un año con la edil Julia Llopis, y que han tenido que comprobar en el borrador de presupuestos que su convenio no estaba incluido.

Pero además, la formación progresista ha denunciado que, además de la retirada del convenio, "esta acción es muy dolorosa para la entidad, ya que no hay previsto desde la concejalía un plan b para estas personas que ahora tienen que coger cita en Acción Social, con unos servicios colapsados que dan primeras citas a más de diez meses".

Éste no es el único convenio con una entidad social que ha decaído recientemente en el Ayuntamiento de Alicante. A ese servicio que se queda en el aire se une el relativo al convenio con la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de acciones facilitadoras para el acceso a la formación y al empleo de población gitana y el convenio para el programa de reinserción de mujeres, para el fomento de la formación e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.

Fuentes de la Concejalía de Acción Social aseguran que esos tres convenios "no se prorrogan por tratarse de subvenciones directas". "Para esos casos se trabaja en asumir la gestión por la propia concejalía, invitar a las asociaciones a presentarse en abril al concurso de subvenciones o, si fuera necesario, sacar un concurso como se ha hecho con la gestión del alojamiento alternativo", añaden.