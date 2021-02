El Brexit multiplicará por cinco el coste de las universidades para los alicantinos en el Reino Unido

Solo los estudiantes que se matriculen antes del 31 de julio de este año -en el Reino Unido el acceso a la universidad del curso siguiente ya está cerrado en esas fechas- mantendrán las condiciones anteriores a la salida del Reino Unido de la UE. La diferencia es notable, ya que el curso en una universidad inglesa, que ni son públicas ni privadas al cien por cien, cuesta hasta ahora 9.000 libras al año para ingleses y europeos de la UE, y a partir del próximo agosto la cantidad anual se multiplicará por cinco, hasta los 45.000 libras. La cosa cambia si la universidad está en Escocia. Allí son gratuitas para británicos y europeos hasta, al menos, el próximo 31 de julio.

Es decir, que un universitario alicantino en Londres o en Oxford, por ejemplo, tendrá que pagar como si se tratara de un nacional de Andorra, Mónaco, Taiwan o El Cairo. A partir de ahí, el singular sistema universitario británico, ligado a la Ley del Mecenazgo, también ofrece una serie de becas que, incluso, pueden hacer que los estudiantes cursen la carrera sin aportar una libra, a cuenta de devolverlas después cuando logren un trabajo.

Por otro lado y el caso de que una familia alicantina quiera emular a los reyes Felipe y Letizia el tema cambia un poco. El Bachillerato Internacional que estudiará la princesa Leonor en Gales se cursa en uno de los 14 centros de Colegios del Mundo, institución creada tras la Segunda Guerra Mundial, y a la que hasta hace unos años solo se accedía con beca. Hoy también admiten a alumnos que paguen los 72.000 euros de los dos cursos, previa entrevista con el candidato, lo mismo que en las universidades.

En cuanto a los estudiantes y trabajadores alicantinos que están actualmente residiendo en Gran Bretaña, no hay problema siempre que lleven cinco años y puedan acceder al certificado de asentamiento (Settlment Scheme), que te convierte en residente y te permite contar con una cuenta bancaria, requisito clave para garantizar la residencia en el Reino Unido. La única diferencia de los estudiantes alicantinos es que hasta ahora cruzaban la frontera con el DNI y a partir del 31 de octubre de este año necesitarán el pasaporte. Si eres trabajador, llevas viviendo en Londres cinco años y tienes trabajo estable no hay problema. En el caso de residir menos años, el gobierno británico te concederá el certificado de «preasentado», siempre que no tengas tu curriculum penal intachable. Estos podrán seguir utilizando el DNI hasta 2025.

¿Y el programa Erasmus?

A partir del próximo curso, el Reino Unido deja de participar en el programa Erasmus. El Gobierno británico va a crear su propio programa, bautizado como Turing en honor al matemático Alan Turing. Dotado con una asignación de 100 millones de libras financiará a 35.000 estudiantes en el extranjero a partir de septiembre. Se prevé las universidades británicas puedan negociar con la españolas, pero al margen del programa comunitario.

En relación al futuro laboral de un estudiante alicantino que acabe la licenciatura en el Reino Unido, este podrá solicitar el visado de Licenciado, que permite quedarse a trabajar o buscar empleo durante dos años, ampliable a tres si se está cursando un doctorado. Es clave, por ejemplo, que se pueda abrir una cuenta bancaria, algo complicado si no eres británico.