La provincia de Alicante ha cerrado este martes la primera jornada desde hace más de cinco meses meses en la que no se registra ni un solo nuevo contagio de coronavirus dentro de una residencia de la tercera edad, ni entre residentes ni entre trabajadores. Éste es uno de los datos más destacados de la actualización ofrecida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y que vendría a demostrar que la eficacia de la vacuna comienza ya a notarse en estos centros asistenciales, los más golpeados por el covid-19 y donde reside la población más vulnerable a los efectos del virus.

Ese esperanzador dato, no obstante, no se traduce en que las residencias se encuentren ya libres del SARS-CoV 2. En concreto, según los mismos datos de Sanidad, 26 geriátricos de la provincia tienen todavía algún caso de covid-19 activo y, de ellos, 14 se encuentran intervenidos y bajo el control sanitario de la Conselleria de Sanidad. Ahora bien, el hecho de registrarse este "doble cero" en nuevos contagios tanto en residentes como entre trabajadores sí ha abierto una puerta a la esperanza dentro de estos lugares. O, como se ha apresurado a afirmar Jose Maria Toro, el presidente de la patronal de residencias privadas AERTE, "esperemos que sea el comienzo de una nueva situación de normalidad y seguridad en los centros, aunque sabemos que seguirá habiendo casos esperemos que sean cada vez menos". La propia AERTE ha asegurado también que ha que retrotraerse al 1 de octubre de 2020 para asistir a la última jornada en la que no hubo ningún nuevo contagio en los geriátricos de la Comunidad; es decir, más de cinco meses.

Por otro lado, Sanidad ha afirmado que hoy se han notificado 585 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 379.549 personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 225 en Alicante (142.774 en total); 40 en Castellón (38.766 en total), y 320 en la provincia de Valencia (198.007). Además, el número de casos sin asignar se mantiene en 2 en toda la Comunidad.

Igualmente, tras registrar un importante descenso el lunes, con solo tres fallecidos, el número de personas que han perdido la vida en la provincia con covid-19 se ha situado hoy en 11 personas, lo que eleva a 2.539 el total de alicantinos que han muerto debido a complicaciones de esta enfermedad. En el conjunto de la Comunidad, se han producido 38 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.752 personas: 760 en la provincia de Castellón, 2.539 en la de Alicante y 3.453 en la de Valencia. Del total de fallecidos en la Comunidad, 13 eran residentes en algún centro geriátrico.

La Comunidad Valenciana ha administrado hasta este martes un total de 334.284 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 119.828 en la provincia de Alicante, 41.762 en Castellón y 172.694 en la de Valencia. Igualmente, han recibido las dos dosis de la vacuna un total de 103.535 personas.

Sigue el descenso de hospitalizados

Los hospitales públicos de la Comunidad tienen, actualmente, 1.048 personas ingresadas: 474 en la provincia de Alicante, 115 de ellos en la UCI; 98 en la provincia de Castellón, con 18 pacientes en UCI; y 476 en la provincia de Valencia, 115 de ellos en UCI.

Esta cifra representa un descenso de 18 personas hospitalizadas en la provincia con respecto a los datos del lunes y, de ellas, 9 menos se encuentran en las unidades de críticos.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 8.067 casos activos en la Comunidad, lo que supone un 2,06% del total de positivos. Además, según el Ministerio de Sanidad, la incidencia media en el conjunto de la región es de 103,62 casos por cada 100.000 habitantes, algo más baja que en la provincia, donde la incidencia acumulada en 14 días es de 108,78 casos por 100.000 habitantes, frente a los 207,25 de hace siete días.

La actualización dada a conocer esta tarde por Sanidad también señala que en la provincia hay dos centros de personas con diversidad funcional y un centro de menores donde hay algún caso positivo de covid-19.

Actualización brotes de coronavirus

Por último, la conselleria que dirige Ana Barceló también ha informado de que en las últimas horas se han registrado 16 nuevos brotes desde la última actualización, de los cuales cuatro se encuentran en la provincia de Alicante y tres se han producido en el ámbito educativo. La lista de localidades con algún brote confirmado es la siguiente: