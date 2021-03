El bipartito fracasa en el intento de cubrir la Gerencia de Turismo

A la tercera tampoco fue la vencida. Y, en este caso, no habrá una cuarta oportunidad. Después de tres fracasos en tres años (compartidos entre PSOE, PP y Ciudadanos), el bipartito renuncia a cubrir el puesto de gerente del Patronato de Turismo, que lleva vacante desde octubre de 2017. Ninguno de los once aspirantes (el duodécimo presentó la documentación fuera de plazo) consiguió acreditar los requisitos necesarios, según se informó este jueves en la sesión de la Junta Rectora del Patronato. Y eso que uno de los aspirantes fue admitido en la lista provisional. Fuentes municipales argumentan que el candidato quedará excluido por la falta de homologación del certificado de conocimiento de inglés.

La renuncia a un cuarto concurso público va de la mano de una anunciada reestructuración interna del patronato, que supondrá dejar la estrategia turística en manos de un trabajador propio del órgano autónomo. En concreto, el bipartito asegura que se creará una jefatura de «Estrategia Turística», que se prevé cubrir por concurso interno, y además anuncia la creación de cuatro plazas técnicas más (grupos A1 y A2), que se cubrirán entre 2021 y 2022. Desde el Patronato no concretaron si esas plazas nuevas se generan por la amortización de puestos existentes que están vacantes.

Esa reestructuración hace años que está sobre la mesa del Patronato de Turismo. La idea no es nueva. Sin embargo, es ahora cuando parece que se llevará a cabo tras el tercer concurso en balde en apenas tres años. En la práctica, supone que la estrategia turística de la ciudad no se «externaliza», sino que recaerá en personal propio del Patronato, lo que supone reforzar la estructura actual.

La vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, explicó que «a pesar de que este año las bases eran muy amplias para poder cubrir la plaza, no ha sido posible». A finales del pasado año, en cambio, mantenía que el cargo se iba a cubrir «prontísimo». Incluso puso fecha: antes de terminar 2020. No fue así.

Un año y cuatro días

Los once aspirantes a dirigir el Patronato de Turismo llevaban más de cien días esperando la resolución definitiva de un concurso que arrancó hace un año y cuatro días. La primera tentativa para cubrir el puesto empezó meses después de la salida del anterior gerente. Eso sí, en las tres ocasiones no ha habido candidatos que hayan cumplido los requisitos exigidos. Los dos primeros fiascos se produjeron en 2018, con el PSOE y el PP al frente del Patronato municipal de Turismo. El tercero, y último por ahora, finaliza este 2021 y ya con Cs a los mandos del ente autónomo.

Esta última prueba se inició justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, ya con la formación naranja dirigiendo el patronato a través de la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Cs). Entonces, con el objetivo de ampliar las posibilidades de éxito del concurso, se realizó un cambio de las bases para intentar no tropezar en la misma piedra: el contrato se amplió un año más (con tres fijos y una posible prórroga de dos más) y se permitía concursar a todo funcionario, sin necesidad de que fuera A1. El sueldo se mantenía: 59.609 euros brutos al año. El proceso se paralizó el 13 de marzo por el confinamiento por la pandemia y no se reactivó hasta casi seis meses y medio después (1 de octubre). La lista provisional con los aspirantes admitidos (uno) y excluidos (once) se publicó el 3 de noviembre, abriéndose a su vez un plazo de diez días hábiles para la formulación de reclamaciones. Casi tres meses después, el bipartito ha renunciado a cubrir el puesto entre críticas de la izquierda.