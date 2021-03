Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) mayores de 55 años se han quedado fuera del proceso de vacunación que comenzó esta semana en la provincia, lo que ha generado un enorme malestar porque sindicatos, como CC OO, ya veían venir el problema de lejos y preguntaron al Gobierno sin obtener respuesta. La cuestión que subyace es muy fácil: si ellos son un cuerpo que por su actividad debe ser vacunado cuanto antes, ¿por qué no se da una vacuna alternativa a los mayores de 55, considerados, además, un grupo de mayor riesgo?. Agentes de las FCS están siendo vacunados con dosis de AstraZeneca, que no es recomendable para los nacidos antes de 1965, ahí reside el problema porque no se ha previsto vacuna alternativa.

«El pasado 23 de febrero enviamos una circular a la señora ministra de Sanidad -explica CC OO- trasladando la preocupación de este sindicato al constatar que el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mayores de 55 años estaban fuera del proceso de vacunación». Ya entonces solicitaron que «a la mayor celeridad posible, se dote de las vacunas necesarias y adecuadas con objeto de tratar de inmunizar al máximo de agentes en todo los tramos de edad, teniendo en cuenta que, precisamente, el mayor riesgo para la salud hoy lo soportan los efectivos mayores de 55 años». Según explican desde el sindicato, «a día de hoy no hemos recibido contestación y el hecho es que se está produciendo una situación insostenible por lo absurda, de forma que personal joven con menos riesgo está vacunado y el mayor de 55 haciendo las mismas funciones y estando encuadrado en el mismo grupo preferente y con mayor riesgo, no está vacunado ni tiene previsión de cuándo se le vacunará». La pregunta ahora se ha trasladado a la Generalitat.