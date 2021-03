El Ayuntamiento de Alicante y los representantes de los hosteleros de la Explanada han acordado que los establecimientos no abrirán sus negocios en Semana Santa, lo que evita que las obras del paseo se paren. El bipartito propondrá a la empresa adjudicataria acelerar el ritmo de los trabajos para reducir los plazos finales de ejecución y que acaben antes del verano. La Concejalía de Urbanismo había citado a los restauradores esta tarde ante el retraso de los trabajos, para abordar soluciones que no perjudiquen más su actividad, entre ellas parar la reforma durante 10 días para montar las terrazas en Semana Santa, aunque las obras no estén acabadas, para que pudieran montar las mesas y sillas encima del hormigón o en otra zona del paseo. Sin embargo, los hosteleros renuncian a esta opción y prefieren que las obras se aceleren.

En la reunión, presidida por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), el equipo de gobierno se ha comprometido a que los veladores se puedan abrir incluso antes de la finalización de las obras conforme se vaya pavimentando los tramos acabados, por lo que algunos establecimientos podrán iniciar su actividad antes.

"En nuestro ánimo está colaborar en la agilización de la obra lo máximo posible. Vamos a trabajar para que los veladores puedan abrirse lo antes posible para que puedan trabajar los hosteleros de la zona”, ha dicho el edil. A la reunión han asistido, además de técnicos municipales y la dirección de obra, Javier Galdeano, por la Asociación de Locales de Ocio (Alroa); Emi Ortiz, de la Federación de Hostelería (Fehpa); y María José Delgado y Toni Soler, como representantes de los hosteleros y comerciantes de la Explanada, entre otros. Pérez se ha comprometido a mantener un canal directo de comunicación para informar de los avances y estado de las obras. La siguiente reunión está prevista para el próximo día 22 donde se podrá dar a conocer más detalles de la evolución de estas.

El retraso en la finalización de las obras, previsto para abril, ha sido motivado por la dificultad técnica de los trabajos realizados que han tenido que afrontar desde Aguas de Alicante y que se han prolongado durante un mes y medio, explican fuentes municipales. "Esto motivó la solicitud de la empresa adjudicataria de prolongar su horario laboral hasta la media noche, incluido los fines de semana, con el fin de cumplir con el plazo de ejecución previsto, pero el anuncio del toque de queda impuesto por las autoridades sanitarias impidió llevarlo a efecto", añaden.

Las obras de reurbanización de la Explanada entre la plaza de Canalejas y la calle Bilbao se iniciaron el pasado 13 de octubre, una vez terminada la temporada alta turística. La actuación la lleva a cabo la Compañía General de Construcción Abaldo S. A., con un presupuesto de ejecución de 1.530.000 euros.

El objetivo principal de este proyecto es "integrar la zona objeto de la actuación y la central del paseo, para lo que será necesario salvar los desniveles entre las dos áreas, creando un espacio amplio y homogéneo accesible para personas con movilidad reducida. También se persigue con esta actuación la ordenación de las concesiones de veladores, al igual que la acometida en la primera fase del proyecto desde la Rambla Méndez Núñez hasta la plaza del Mar. Para ello, se utilizarán pórticos cimentados y toldos eléctricos, previa instalación de una canalización subterránea hasta los locales", señala el Ayuntamiento.