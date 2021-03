Las personas migrantes en situación administrativa irregular serán vacunadas junto al grupo de población al que correspondan. Y lo harán tengan o no NIE o empadronamiento. Así lo indica un documento del departamento que dirige Ana Barceló como respuesta a la asociación València Acoge a sus dudas sobre la inmunización de este colectivo vulnerable.

Según este texto el empadronamiento no es «condición necesaria» para la vacunación así como tampoco será necesaria «ninguna actuación más por parte de la administración en relación con los ayuntamientos». «Las personas que no dispongan de NIE ni empadronamiento, deben ponerse en contacto con el centro de salud que les corresponde según su dirección de residencia a efectos de tramitar su inclusión en el Sistema de Información Poblacional SIP», explica el escrito de la conselleria.

Según las indicaciones de Sanidad, las personas que no estén registradas en el padrón municipal deberán acudir al centro de salud más cercano o al que corresponda por lugar de residencia y tramitar la inclusión en el Sistema de Información Poblacional SIP. Posteriormente, cuando corresponda la vacunación por grupos de edad, desde el centro de salud deberán contactar con la persona recientemente inscrita partir de los datos de contacto que ha facilitado.

«Nuestro objetivo es vacunar a todos», aseguró ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado por si se iba a inmunizar a las personas que no tuvieran regularizada su situación en España. La actuación valenciana se contrapone con la decisión de la Junta de Andalucía de no administrar las dosis a las personas que no sean beneficiarias del sistema público de salud.

Test serológicos

Por otro lado, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha pedido a la Conselleria de Sanidad que realice de manera periódica test serológicos a los ancianos de las residencias para ir controlando el nivel de anticuerpos que tienen tras haber recibido la vacuna y así evitar posibles nuevos brotes. En las residencias de ancianos de la Comunidad ya han recibido la pauta completa el 75,9% de los ancianos.

La Comunidad Valenciana ha administrado ya 370.712 dosis de vacunas frente al coronavirus, lo que supone un 74,6% de todas las que han llegado. Con pauta completa, es decir, con las dos dosis, hay 109.409 personas que ya estarían inmunizadas.