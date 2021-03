La hostelería ha vuelto a levantar la persiana con fuertes restricciones y estrictos protocolos. El sector está siendo uno de los más castigados por la pandemia, al verse obligado a cerrar en varias ocasiones, reducir horarios, aforos y aplicar diferentes medidas higiénico sanitarias para evitar contagios.

Pero, un año después del inicio de la pandemia, ¿sabemos cómo comportarnos en bares y restaurantes? ¿La mascarilla se debe quitar únicamente para consumir o al sentarse en la mesa? ¿Podemos entablar conversación con comensales de otras mesas? o ¿podemos sentarnos en una terraza sin pedir permiso? Son múltiples las dudas que todavía surgen a día de hoy, y en muchos casos, pese a su conocimiento se hace caso omiso. Por ello, desde el sector hostelero hacen hincapié en la importancia de cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar «nuevos cierres» que perjudiquen todavía más a propietarios y trabajadores de bares y restaurantes.

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), María del Mar Valera, insiste en que «no es un sacrificio tan grande ponerse la mascarilla después de consumir para no perjudicar más a un sector que está siendo cabeza de turco. No volvamos a retroceder».

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Provincial Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, habla de que «la gente debe ser responsable para no hacer más daño. Pero también deben serlo los hosteleros que no cumplieron las normas, que también los hay».

Los profesionales del sector reconocen que son muchos los cambios, pero hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se adapte, ya que «no podemos estar continuamente vigilando a los clientes, si hablan con otros comensales o se quitan la mascarilla», por ejemplo, destaca Amaya.

Tras colaborar en la resolución de muchas de estas dudas, tanto María del Mar Valera como Indira Amaya coinciden en que muchas de las medidas higiénico-sanitarias que se han implantado a raíz del covid-19 deberían permanecer tras la pandemia. «El uso de geles hidroalcohólicos al acceder a un restaurante o al entrar y salir del baño o la desinfección de mesas y sillas debería de mantenerse, porque son medidas que pueden evitar muchas otras enfermedades», destaca Valera. En la misma línea, Amaya añade la importancia de mantener ciertas distancias en el futuro. Sin duda, las dos coinciden en que la mascarilla, una vez finalice la pandemia, no sería necesaria en estos ámbitos, aunque quizá sí «si la persona está constipada, por ejemplo».

1. ¿Podemos quitarnos la mascarilla una vez sentados o solo para consumir?

No. Los comensales únicamente se pueden quitar la mascarilla para consumir, y una vez terminado deben volver a cubrir nariz y boca. Es un punto en el que el sector de la hostelería está haciendo hincapié, al tratarse de una medida «muy importante».

2. ¿Las raciones deben ser individuales o se puede seguir compartiendo tapas?

Las raciones deben ser individuales. En el caso de ser compartidas, deben servirse con unas pinzas y debe ser la misma persona la que sirva al resto de comensales en sus platos.

3. ¿La mantelería y servilletas debe ser de un único uso?

El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad aconseja priorizar la utilización de mantelería de un solo uso. En el caso de que no fuera factible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios. Valera, en este sentido, ponía como ejemplo su caso: «nosotros cambiamos el cubremantel y la mantelería la rociamos con un spray que en segundos se evapora».

4. ¿Están prohibidas las aceiteras y saleros? ¿Se deben utilizar las monodosis?

Los establecimientos hosteleros deben eliminar los productos de autoservicio, tales como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras o saleros, priorizando las monodiosis desechables o su servicio en otro formato por parte de los camareros bajo petición del cliente.

5. ¿Las cartas solo se pueden facilitar a través de códigos QR o cabe la posibilidad de mantener las clásicas de papel?

Los protocolos dicen que hay que evitar las cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio. Una opción sería que el camarero la «cante», otra es utilizar las nuevas tecnologías, con cartas digitales a través de códigos QR, y otros sistema serían las pizarras, los carteles y las cartas desechables. Si no se puede optar por alguna de las soluciones anteriores, la oferta gastronómica debe facilitarse en un documento plastificado que permita su desinfección tras cada uso.

6. ¿El vino lo puede servir el camarero?

El vino sería recomendable que lo sirviese el camarero. En el caso de dejarse en la mesa, lo más correcto es que siempre lo sirviese la misma persona.

7. ¿El personal debe limpiar las mesas y las sillas entre cliente y cliente?

Las mesas y las sillas siempre deben ser desinfectadas entre cliente y cliente. Así como los establecimientos deben contar con soluciones hidroalcohólicas en sitios accesibles para uso de clientes, como en la entrada del establecimiento o en la de los aseos.

8.¿El cliente puede sentarse sin pedir permiso como antes de la pandemia o ha de esperar a que se lo indique el personal del establecimiento?

Es recomendable pedir permiso antes de sentarse. De este modo, el cliente se asegurará de que las sillas y las mesas han sido desinfectadas. Este es un punto en el que hace especial insistencia Indira Amaya: «debe recuperarse la costumbre de pedir permiso».

9.¿Qué carteles y señalización deben tener los establecimientos hosteleros?

Los locales deben tener a la vista la cartelería correspondiente que indique el aforo permitido en ese momento, los comensales permitidos por mesa y el protocolo higiénico sanitario a seguir. Además, deben marcar el suelo del local, terraza, barras y donde se precise mantener la distancia de seguridad de acuerdo con la normativa.

10. ¿En el reparto a domicilio hay otros protocolos?

Según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, el establecimiento debe contar con un espacio habilitado para la entrega del pedido al repartidor. El personal de reparto no podrá acceder en ningún caso a la zona de cocinas. La comida se depositará en bolsas cerradas, preferiblemente selladas, y la bolsa utilizada para el reparto se limpiará y desinfectará interior y exteriormente tras cada entrega. Además, el personal encargado del reparto debe usar los equipos de protección individual determinados. Otro aspecto destacado es que se debe evitar el contacto entre el personal de entrega de pedido y el repartidor en la transacción.

11. ¿Se debe priorizar el pago con tarjeta u otros medios como el móvil o los relojes inteligentes?

Los bares y restaurantes deben fomentar el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente contactless (tarjetas, móviles...) evitando, en la medida de los posible, el uso de efectivo. Si no fuera posible, se recomienda centralizar los cobros en efectivo en un único trabajador y con algún tipo de soporte, tales como bandejas, vasos o similares, para evitar posibles contaminaciones. La persona que esté en un puesto de cobro debe desinfectarse las manos tras la manipulación del dinero.

12. Al ir al aseo, ¿hay que seguir algún protocolo especial?

Cada vez que un cliente quiera ir al baño debe hacerlo de uno en uno, ponerse la mascarilla antes de levantarse y lavarse las manos a la entrada y salida de los aseos.

13. ¿Se puede entablar conversación con comensales de otras mesas?

No. Los clientes no pueden pasear por locales y terrazas a su antojo, deben permanecer en la mesa salvo para ir al baño. Por tanto, tampoco pueden levantarse a saludar o entablar conversación con comensales de otras mesas.