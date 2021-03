Gabriel Reig Ripoll, cartero: «Sufrimos riesgos porque vamos de casa en casa y hay quien nos recibe sin mascarilla ni distancia»

¿Cómo afrontaron los carteros la primera ola del covid-19?

Con inquietud, como todos, y con una pequeña dosis de miedo porque cuando se confinó a la población nosotros debíamos salir de casa para trabajar.

¿Han cambiado muchas cosas en su trabajo en esta tercera ola respecto a la primera?

Laboralmente sí. En la primera ola trabajábamos por turnos, un día sí y otro no, para evitar aglomeraciones de personal en las oficinas y con restricciones en los tipos de envíos que repartíamos limitándonos a prestar el servicio postal universal. En esta tercera ola trabajamos todo el personal y repartiendo todos los productos, cartas paquetería y notificaciones. La diferencia de una a otra es que tenemos más experiencia de autoprotección.

¿Cuáles han sido las principales preocupaciones y reivindicaciones del sector en este año?

No han sido muy diferentes a las que ya teníamos. Gran parte de este trabajo no lo realizan sofisticadas máquinas con software actualizado. Los que vamos casa por casa somos personas que hablamos y empatizamos con la gente y generamos una relación de confianza y amistad. Los carteros somos las máquinas de esta empresa y a los que hay que cuidar. Se nos tendría que escuchar de vez en cuando ya que somos los que más sabemos de la calle.

¿Ha habido muchos contagios en la plantilla de su oficina?

En mi centro de trabajo somos una plantilla de unos treinta repartidores y por suerte sólo ha habido cuatro casos y todos han evolucionado bien. Han sido contagios de origen social y familiar. No laboral.

¿Qué medidas adoptan para limitar los riesgos?

Tomamos todas las medidas posibles y la empresa nos dota de todo lo necesario pero es innegable que por la naturaleza de nuestro trabajo, de casa en casa y de tú a tú, no podemos evitar el contacto con personas que se relajan y en ocasiones no llevan mascarilla o no respetan la distancia de seguridad.

¿Cómo se sobreponen a las pérdidas de sus clientes?

Eso es lo más duro. Los carteros conocemos a muchos enfermos y fallecidos. En mi caso, con más de treinta años de servicio me duele pensar que gente con la que hablas casi a diario, entras en sus viviendas y consideras como de la familia, estén pasando momentos tan difíciles. Lo que no consiguió Juan Ramón Gil lo hizo el maldito virus, y era que dejara de llevarle cartas. Su saludo diario era: «cartero, te tengo dicho que no me traigas más cartas, que no las quiero». Y yo le respondía: mañana no le traigo más. Siempre en el anecdotario de este cartero -mira al cielo- un saludo allá donde estés Juan Ramón.

¿Cree que cuando esta pesadilla haya pasado todo volverá a ser como antes?

Espero que sí, que volvamos a abrazarnos, a darnos la mano y besos, que volvamos a juntarnos cuarenta personas en casa a comer paella los domingos. Que volvamos a ser mediterráneos...

Durante la pandemia ¿se han utilizado más o menos los servicios que ofrece Correos?

La mayoría de envíos que repartimos desde hace un año son mascarillas. La gente las compra por internet por motivos económicos

¿Qué ha aprendido?

Durante la pandemia he descubierto a personas que sus actos les hacen ser muy grandes. Cerca de mi oficina está el taller de coches Discovery cars y, pese a ser un servicio esencial, cerró por falta de clientes. Pero en las redes sociales publicó que cualquier trabajador esencial -sanitarios, policía, limpieza urbana, carteros- que necesitara una reparación básica de su coche él lo haría y sin coste. Pues bien, en el trayecto al trabajo pinché una rueda y alguien, que no fui yo, se lo dijo. El buen hombre abrió el taller y vino a mi oficina a repararme el coche y cuando quise pagarle se negó. Me quito el sombrero ante él con gratitud y respeto.

Ustedes siempre han estado en primera línea del covid ¿por qué siguen sin vacunarles?

Lo desconozco pero es cierto que la primera fila es nuestra zona de batalla y, sin quererlo, nos podemos convertir en potenciales transmisores al ir de casa en casa. Así que espero que nos vacunen pronto por el bien de todos.

¿La pandemia ha sacado lo peor o lo mejor de nosotros?

Yo creo que lo mejor. Deberíamos haber aprendido que todos somos iguales, que el virus no distingue entre personas y que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso quiero homenajear a nuestra querida compañera Teresa, «hija del Cuerpo» como yo y cartera motorizada hasta el día que se jubiló y colgó el casco. Fue en septiembre y por culpa del coronavirus no pudimos despedirnos, como merece, de alguien que durante toda su vida ha repartido cartas, alegrías y sonrisas. Te queremos, Tere...¿Habéis perdido el monopolio de las cartas de amor?

Las nuevas tecnologías nos han quitado el lado romántico del trabajo. Ahora las únicas cartas manuscritas y de amor que llevamos son las de los presos, que escriben más fuera del sobre que dentro.

¿El peor enemigo del cartero sigue siendo el perro?

Y viceversa. Pero yo tengo un secreto. Siempre llevo chuches perrunas en el bolsillo.