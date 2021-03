Ana Barceló: «No me comprometo a que en verano se vacune al 70% si no se cumple la llegada de dosis»

Ha sido un año muy especial en nuestras vidas. También hemos descubierto que el mundo es vulnerable y hay que tener consciencia de ello. Esta crisis, que ha tenido consecuencias económicas y sociales, ha sido dura para todos. Al estar al frente de una conselleria como esta, la responsabilidad es mayor. Ha ocupado todo el espacio de mis preocupaciones, de mi atención, de mis sentimientos... de todo.

¿Cómo se logra desconectar de un día dedicado por entero a la pandemia?

Es muy difícil. Lo más duro siempre han sido las noches. Esperando si el teléfono sonaba, si ocurría algo.... era difícil desconectar y aún sigo con el cuerpo lleno de alertas y no consigo conciliar el sueño.

¿Cómo va a celebrar este año el 8 de marzo?

Trabajando. Simboliza mucho a las mujeres, porque es lo que hacemos todos los días, trabajar muchísimo. Dentro de casa, fuera de casa, con los niños... Reivindicando la igualdad y reivindicando el trabajo de las mujeres, de todas ellas.

Teletrabajo, cuarentenas de los niños, despidos, Ertes... ¿cree que el coronavirus ha supuesto un freno para el avance de la mujer?

Sí que ha estancado el avance la mujer. Pero en este año la mujer se ha reinventado a sí misma y eso hay que reconocerlo.

Empezamos la pandemia con un hombre al frente del ministerio, ahora hay una mujer. ¿Cree que hay diferencias en cuanto a sexos a la hora de manejar una crisis como esta?

No, a veces cambia la perspectiva del problema que vivimos. Con los dos he estado igual de a gusto. Los dos tenían muy claro que el objetivo del ministerio era coordinar todas las acciones del Sistema Nacional de Salud y de llegar a acuerdos y acercar posturas. En ese sentido no ha habido diferencias. La única diferencia que encuentro es quizás que a la ministra la veo más directa.

¿Cómo avanza la vacunación? ¿Se va a poder inmunizar al 70% en verano?

Yo no me comprometo a ese 70% si no se cumplen la llegada de las vacunas que el ministerio nos ha trasladado. No nos ha concretado número de vacunas. Sí nos transmite que llegarán las vacunas suficientes como para tener inmunizado al 70% de la población. Pero no me puedo comprometer si aún hay una incertidumbre y es cómo se van a concretar el número de vacunas y cuándo será la llegada de las mismas.

¿Está de acuerdo con el reparto de dosis que se ha hecho?

Al principio el reparto de dosis tenía como objetivo la población diana, las personas que viven en residencias. Y ahora, con Astrazeneca, recibimos las dosis en función del peso poblacional que tiene la Comunidad.

¿Y cómo explica que estemos a la cola de España en vacunación?

Hemos vacunado a 420 residencias. Todas han recibido las primeras dosis y las segundas la están recibiendo una parte importante de las misma. Completar las dosis está en función de la fecha en que se vacunaron, y eso se sigue a rajatabla. Hubo un mes que nos llegaron muchas menos dosis de Pfizer y nos dijeron que las completarían en las sucesivas entregas. Eso no se cumplió, por lo que no pudimos administrar las primeras dosis en el tiempo planificado y eso afecta a la segunda dosis.

¿Qué opina de las personas que se han saltado el turno para vacunarse?

Me parece que merecen un reproche social. Todos éramos sabedores de que lo importante era vacunar a las personas más vulnerables.

¿Sólo un reproche social? ¿No cree que deba haber consecuencias legales?

Eso debe decidirlo el fiscal. A mi entender no debe tener un reproche penal, pero eso es una percepción mía. Fiscalía estudiará más a fondo la información y determinará si se ha producido alguna conducta reprochable.

¿Usted se ha vacunado?

No.

¿Tendremos en breve un alivio de las restricciones?

Vamos a verlo. Los datos indican que la situación va mejorando. Va bajando el número de contagios, de fallecidos y todos los indicadores van relajándose. Durante esta semana mantendremos reuniones con la hostelería y restauración para ver qué medidas se pueden aliviar y que no nos conduzca a aumentar el riesgo.

Los hosteleros se quejan de que se les cierran los negocios y encima cobran tarde las ayudas, ¿qué hacer para paliar su situación?

Todos nos solidarizamos con su situación, pero la salud es un bien que está por encima, que hay que proteger. Las ayudas no es algo que nos corresponda, pero se están resolviendo todos los trámites administrativos para que lleguen. Lo importante es llegar a verano y recuperar la actividad económica y que los sectores se puedan reactivar.

¿Qué le parecen las habituales reticencias de Madrid a cerrar su comunidad?

Es una actitud totalmente insolidaria. Madrid tiene en estos momentos un nivel de alerta 4, el más alto del territorio. Pedir que también se sume al perimetraje me parece lo más normal y solidario en una pandemia en la que el virus no conoce de comunidades ni de límites territoriales ni signos políticos de quienes las gobiernan.

Ha mencionado el verano. ¿Cree que podremos tener unas vacaciones parecidas a las de antes de la pandemia?

Si se inmuniza a un número importante de ciudadanos y se llega a un 70%-75% de la población, lo podremos tener. Pero será un verano distinto, en el que habrá que mantener algunas medias como la mascarilla, la higiene, el cuidado de interrelación personal...

¿Se atreve a poner fecha para el fin de la pandemia?

No, no me atrevo, porque no sé el comportamiento que tendrán las variantes hasta que llegue la inmunidad de rebaño.

¿Teme la llegada de una cuarta ola?

Nunca hay que descartar nada. Durante la pandemia hemos aprendido que hay que estar preparados y alerta. Tenemos unos datos muy buenos, pero hay que seguir siendo muy prudentes. En el momento en que bajemos la guardia, el virus se vuelve a colar en nuestra vida.

¿No hay una fórmula que permita hacer frente a una nueva ola sin necesidad de paralizar quirófanos y cerrar centros de salud?

Es difícil porque depende del nivel de ocupación que tengamos en camas de agudos y en las UCI. Durante toda la pandemia ha habido que destinar todos los recursos al covid. Hemos tenido que poner todo al servicio de los pacientes para salvar vidas. Cuando hacemos la desescalada se van recuperando visitas, quirófanos, pruebas... pero si viene una cuarta ola con tanta presión como la que hemos tenido, volveremos a suspender lo que estamos recuperando ahora.

¿Cuándo podremos ponernos al día de todo lo que se ha dejado de hacer?

Cuando las aguas bajen veremos lo que emerge. Estamos trabajando en cómo podemos abordar este poscovid y cómo poder atender a todas estas personas. Estamos preparando planes para poder atender las pruebas diagnosticas, a los pacientes que no han sido atendidos presencialmente o que no han ido a sus médicos por temor. Habrá que recuperar las intervenciones, que volver a la colaboración público-privada y a los autoconciertos.

Pero esas fórmulas del autoconcierto y del plan de choque se han usado siempre sin dar solución al problema de las listas de espera, ¿qué otras alternativas hay?

Trabajamos en más fórmulas. Pero para poder operar más necesitamos poder contar con más quirófanos y personal. Estamos trabajando en proyectos de ampliación de centros hospitalarios en la provincia para abordar un déficit que se arrastra desde hace tiempo.

¿Hay dinero para acometer estos proyectos?

Hay presupuesto. Ahora hay que ver las prioridades

¿Se contempla el tercer hospital para la ciudad de Alicante?

En estos momentos no. Estamos centrados en las Urgencias del Hospital General de Alicante, en el Instituto de Investigación que va a tener su propio centro... hay muchos proyectos que supondrán una ampliación del espacio del Hospital General.

¿Qué ha fallado en los geriátricos para que haya muerto tanta gente incluso cuando llevamos un año pandemia?

Las personas que viven en geriátricos son mayores con mucha vulnerabilidad. Son personas que tienen problemas de demencia senil, alzheimer... enfermedades que no les permiten cumplir con mantener la mascarilla o respetar los movimientos. Es complejo proteger estos espacios, porque hay personal que entra y sale. Pero el numero de fallecimientos en residencias en la Comunidad ha sido del 29% y es uno de los porcentajes más bajos de toda España. No es una justificación, sino que presenta el esfuerzo que se ha hecho.

¿No cree que es preciso un cambio de modelo?

Creo que el modelo se va a revisar en toda Europa, porque en toda Europa hemos visto cómo las residencias han sido los espacios que más han sufrido. Se tiene que revisar el modelo porque las residencias son los hogares de las personas más frágiles y vulnerables y hay que pensar qué modelo tienen recibir.

¿Se siente cuestionada en el seno del Consell?

No, en absoluto. Nunca me he sentido cuestionada. El Consell siempre ha sido muy solidario, ha estado preocupado por la evolución y por cómo vivíamos la pandemia. El president se puso a la cabeza de esta crisis sanitaria, pero también la vicepresidenta, que ha estado preocupada por las residencias y por las personas mayores. El resto del Consell ha estado atento, también en lo personal conmigo, en cómo estoy y en cómo van las cosas.... y yo quiero agradecerles esa solidaridad.

¿Qué es lo que más le pesa?

Las ausencias. Porque les hemos añadido el dolor de no podernos despedir de ellos, de no haberles, haberles dicho algunas cosas.... es lo que más pesa. Hemos hecho un esfuerzo titánico y nos hubiera gustado salvar más vidas.