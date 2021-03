Concha Giner: «Debemos hacer realidad nuestras aspiraciones laborales sin tener que pagar grandes peajes por ello»

¿A qué retos ha tenido que hacer frente en su trayectoria profesional y en concreto desde que ostenta este cargo?

No ha sido fácil. La mujer en el ámbito sanitario ha estado siempre muy presente, pero es cierto que, en ocupación de cargos, no ha sido algo tan habitual. Con mi decisión me encontré inmersa en un mundo fundamentalmente masculino y de mayor edad. Pero tengo que decir que nunca tuve un problema por el hecho de ser mujer. Los problemas eran iguales tanto para mí como para mis compañeros. Como ya destacaba por ser la única mujer, me preocupé por destacar por otros motivos que hicieran olvidar el primero.

¿Considera que ha encontrado impedimentos en algún momento de su carrera profesional por el hecho de ser mujer?

No, tengo que decir que no. Impedimentos específicos por ser mujer, no los he tenido. Si he tenido que luchar más que otros, o demostrar más que otros, eso no lo sé. Vengo de una familia donde yo era la única chica de cuatro hermanos y he tenido la gran suerte de tener unos padres magníficos que consiguieron que yo nunca me planteara que algo pudiera ser diferente para mí que para cualquiera de ellos. Lo hicieron bien, muy bien. Ellos me enseñaron a vivir en igualdad.

¿Cómo valora la proyección que tienen las mujeres en puestos directivos dentro del sector sanitario?

Con mucho optimismo. Cuando yo inicié este camino se podían contar las mujeres que estaban ocupando cargos con los dedos de una mano. Hoy veo con orgullo como eso ha cambiado, y mucho. Y no por paridad, sino por esfuerzo y formación de cada una de mis compañeras, por la valoración de ellas en la empresa, por su capacitación y nada más.

En cuanto a la conciliación familiar, ¿cree que es compatible con la responsabilidad y compromiso que demanda un puesto directivo como el suyo? ¿Qué aspectos cree que se deberían mejorar para lograr una verdadera conciliación familiar?

Este sí que es el caballo de batalla de todas nosotras. Es algo que es muy difícil de llevar a cabo. También creo que la sociedad debe ayudar a que sea fácil esa conciliación, pero hay una parte muy personal donde cada mujer y cada hombre debe dirigir sólo o con pareja y en las diferentes etapas de su vida, las decisiones a tomar. La sociedad tiene que conseguir que todos podamos hacer realidad nuestras aspiraciones laborales y personales sin tener que pagar grandes peajes por ello.