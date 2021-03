La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante informa que en el primer fin de semana de apertura de los establecimientos de hostelería, la Policía Local durante la tarde del sábado organizó un operativo para disolver un grupo de 300 personas que tras el cierre de los bares del Casco Antiguo, la zona Centro y el Mercado, se desplazaron para realizar botellones en el entorno de La Ereta y por los accesos al Castillo de Santa Bárbara que tuvieron que ser clausurados.

El balance del sábado de la Policía Local se cerró con un total de 107 sanciones por consumo de alcohol, no llevar mascarillas, estar en grupos y se disolvieron 29 fiestas en viviendas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y frenar los contagios de Covid en esta pandemia, y con tres detenidos.

El operativo en La Ereta se organizó con decenas de agentes durante la tarde tras comprobar que los jóvenes pasadas las 18 horas, y ya cerrados los locales de ocio, se estaban dirigiendo a los accesos del parque de La Ereta para realizar botellones en grupos numerosos. La Policía entró con las patrullas por varios accesos, momento en el que al observar la presencia policial los jóvenes emprendieron la huida para evitar ser identificados y sancionados, logrando los agentes denunciar a un grupo amplio de unos cuarenta de los que estaba consumiendo alcohol sin mascarillas, y todas las bebidas fueron incautadas.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha instado a los jóvenes a "no desafiar al virus y luchar juntos desde el compromiso individual de cada uno para que no mueran más personas de Covid, respetando al máximo las normas y sin hacer botellones en la ciudad, evitando los grupos que no están permitidos”. El edil, ha tachado el comportamiento de los centenares de jóvenes que ayer se reunieron en La Ereta de “irresponsable, desubicado y sin conciencia”, al tiempo que expresó su malestar ya que “estos comportamientos pueden generar nuevos brotes de contagios y llevarnos de nuevo a tener que poner en marcha restricciones con un perjuicio importante a nuestra economía que tanto ha sufrido en este año y lo que sería peor a una cuarta ola”.

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia y el control de la seguridad con la Policía Local para poder hacer frente a los botellones y las fiestas en viviendas todos los fines de semana con unidades especializadas como la Fox o el Goir y el servicio Nocturno, ya que en ambos casos se ponen en riesgo de contagio porque se reúnen un número superior al permitido y de no convivientes, sin mascarillas y a su vez generan molestias y ruidos a los vecinos.

En las vigilancias con controles de tráfico y patrullas por toda la ciudad, se han levantado 26 actas de denuncia a personas que han incumplido el uso de la mascarilla y los grupos, y se intervino con varias reuniones de más de cuatro personas, interponiendo actas por sobrepasar el límite máximo de personas en grupo permitido, con 4 denuncias por desobediencia de la Ley de Seguridad, y 2 por miccionar en la vía pública.

Del total de intervenciones, concretamente durante la tarde se montó un control en la avenida de Países Escandinavos denunciando a tres personas por conducir bajo los efectos del alcohol, instruyendo diligencias judiciales, así como se levantaron 14 denuncias por infracciones de tráfico como no tener la ITV en vigor, el seguro así como por circular sin cinturón o hablando por el móvil.

El servicio Nocturno anoche montó un control en la avenida de Denia, denunciando a 7 personas por incumplir el toque de queda y se instruyeron diligencias a 3 personas con denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol y dar positivo en alcoholemia.

Por último junto a estas intervenciones destacara que ayer la Policía Local detuvo a tres personas por un presunto delitos de violencia de género, otra detención se produjo en un control por falsedad en documento mercantil, y un tercero por presuntos abusos sexuales.​

La Policía Local disuelve 29 fiestas en viviendas

Durante toda la jornada del sábado se disolvieron 29 fiestas en viviendas, por la tarde se atendieron 16 denuncias de particulares que estaban celebrando en domicilios fiestas, una de las más importante se disolvió en la avenida de Denia, con jóvenes que habían quedado por redes sociales, levantando 14 actas por incumplimiento de agrupación de personas no convivientes y desobediencia.

Asimismo el servicio Nocturno desde las diez a las cinco de la madrugada disolvieron otras 13 fiestas más en viviendas generando ruido y molestias a los vecinos y quejas de particulares. Los agentes las disolvieron y sancionaron y acudieron a los domicilios situados en las calles Jose Mª Py, avenida de Denia, avenida de Alcoy, Rodrigo Caro, Salabre, Primo de Rivera, Pantaleón Boné, Rodrigo Caro, Músico Alfonsea, Doctora Claramunt, San Carlos, Fotógrafa Pilar Cortes y en la avenida de Loring.

El concejal José Ramón González ha vuelto a realizar un llamamiento, “no es el momento de hacer fiestas y debemos continuar siendo responsables y tomar conciencia de la situación cumpliendo las medidas de seguridad. El virus sigue matando a muchas personas todos los días no hagamos imprudencias como botellones, y aunque hay una mejora en los datos de contagios no podemos relajarnos con las reuniones sociales ni incumplir ninguna norma, porque ponemos en riesgo la salud de todos que es lo más importante, pido máxima prevención, protegernos, y cuidarnos para que no se produzcan nuevos brotes de Covid y salgamos de esta pandemia cuanto antes”.