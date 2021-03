Eva Baró: «Las mujeres en puestos de dirección tenemos la responsabilidad con las siguientes generaciones»

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Eva Baró se incorporó al Departamento de Salud Torrevieja en la apertura del Hospital y puso en funcionamiento el Servicio de Nefrología. Posteriormente desarrolló esta misma función con motivo de la puesta en marcha del Hospital del Vinalopó.

¿Por qué decidió especializarse en Nefrología? ¿Cree que ha cumplido sus objetivos profesionales de aquel momento?

Siempre me ha gustado atender al paciente de forma integral, por eso mi primera intención fue especializarme en Medicina Interna, pero tras las prácticas durante la carrera en el Servicio de Nefrología del Valle Hebrón quedé impresionada con la atención integral que se les presta a los enfermos renales y me enamoré de la especialidad. Acompañar a estos pacientes y mejorarles su día a día fue el flechazo que me hizo escoger la Nefrología. Personalmente he cumplido mis objetivos pero son los pacientes los que me deberían dar el «aprobado» en la consecución de estos objetivos.

¿Qué supuso para usted, a nivel personal y profesional, poner en funcionamiento el Servicio de Nefrología en el Hospital Universitario de Torrevieja?

Llegar al Departamento de Torrevieja hace ya casi 15 años y que me permitieran «diseñar el Servicio de Nefrología de mis sueños», con todo lo que echaba en falta en otros en los que había trabajado, fue para mí el mejor regalo y proyecto profesional y vital que me podían hacer. Ha sido la experiencia más gratificante que he vivido a nivel profesional.

¿Qué retos profesionales tiene en mente para este año tan complicado en cuanto a la gestión del Departamento de Salud de Torrevieja?

Mantener los datos asistenciales y de accesibilidad con el excelente que siempre nos ha acompañado y seguir creciendo en la mejora del servicio prestado. Y, como no, poder continuar gestionando el departamento de salud para seguir creciendo con nuestros ciudadanos que tanto aprecian nuestro trabajo.

¿Cree que la conciliación familiar es posible?

Tengo tres hijos. Es evidente que en mi caso ha sido posible. No hay receta infalible para ello, cada familia tiene que encontrar sus vías para hacerlo posible y la empresa en la que te desarrollas acompañarte.

¿Ha encontrado algún obstáculo hasta llegar al cargo que actualmente ocupa así como en los ascensos profesionales que ha llevado a cabo en su carrera?

Ninguno. Al contrario, lo que he encontrado siempre ha sido apoyo y ayuda para ello. Me considero muy afortunada.

¿Cree que realmente se otorga el reconocimiento que justamente merece la mujer en su contribución a la ciencia?

El día que no tengamos que hacer esta pregunta será el día en que podamos decir que es así. La ciencia está llena de mujeres, especialmente en el área sanitaria pero cada vez más en las distintas ramas científicas, incluidas las más técnicas, como las ingenierías. Hemos avanzado mucho en este camino aunque la meta es, sin duda, llegar a no tener que plantear esta pregunta. No obstante hay que seguir ayudando y acompañando el proceso hasta que funcione sólo y las mujeres que estamos en puestos de dirección, como en mi caso, tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena con las siguientes generaciones para que tengan la oportunidad de seguir nuestros pasos si es que así lo desean.