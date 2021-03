Mujeres y teletrabajo: entre la oportunidad y la trampa

Un estudio elaborado por Comisiones Obreras del País Valencià sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) cifra en 80.500 los asalariados que en el último trimestre de 2020 seguían trabajando más de la mitad de los días desde su domicilio: un 4,7% del total. El porcentaje crece hasta el 5,2% en las mujeres. Dicho de otra manera, 42.700 trabajadoras realizan su jornada laboral sin salir de casa, la mayoría de las veces, no por elección sino por imposición de su empresa.

Es el caso, por ejemplo, de Yolanda Navarro. Trabajadora social en Cruz Roja, lleva casi un año compaginando el teletrabajo con el trabajo presencial debido a que en su oficina no pueden coincidir todos los compañeros a la vez. La ONG no brindó la opción de elegir ni tampoco medios para desempeñar su función: «Nos preguntaron si teníamos un ordenador y un teléfono y, a partir de ahí, empezamos a funcionar». El reducido tamaño de su hogar le impide poder disponer de una habitación propia como espacio de trabajo, de modo que va de un lugar a otro en función de si está sola o acompañada por su marido e hijos. «Es muy difícil estar atento al cien por cien cuando tus hijos están jugando en la habitación de al lado. También hay veces que te faltan medios: un escáner, una fotocopiadora,... O que tratas temas delicados de vulnerabilidad social que el resto de tu familia no tiene por qué escuchar», relata. Por eso, asegura que si pudiera elegir, «volvería de cabeza a la oficina». Y además, lamenta: «De conciliar mejor ni hablamos porque es imposible: no desconectas nunca de la casa ni del trabajo».

Las mujeres que tienen hijos son las que peor llevan el teletrabajo, frente a las que viven solas y ven en esta modalidad una oportunidad de estar en un espacio seguro. La alicantina Ángela F. trabaja en una agencia de marketing y comunicación y lleva desde julio teletrabajando a tiempo completo. Tiene un hijo de 19 meses que no va a la escuela infantil. «Para él soy su madre que está en casa, no una trabajadora, así que tengo que atenderle a la vez que envío un email o hago una llamada, no me queda otra, porque él no entiende que en ese momento pueda haber algo más urgente de lo que ocuparme», lamenta. Así, sus jornadas laborales se acaban haciendo eternas, muchas veces hasta bien entrada la noche, cuando se duerme su hijo y ella aprovecha para acabar todas las tareas agendadas para ese día.

Maribel Linares, sin embargo, vive sola y no tiene descendencia. Empleada de Baleària en Dénia, va a la oficina un par de días por semana y el resto trabaja desde casa. Para ella, la experiencia es «muy positiva»: «Si se instaurara esta fórmula mixta definitivamente, me parecería perfecto». En su caso, afirma que desde su domicilio trabaja «más tranquila, me organizo mejor y rindo más porque puedo centrarme en lo que estoy haciendo», aunque reconoce que su horario laboral también acaba siendo más amplio que cuando va a la oficina y que le cuesta más desconectar.

Agrandar la brecha

El escaso cumplimiento de las jornadas laborales y la desconexión digital son los dos grandes problemas que ha generado esta nueva modalidad. También, la falsa creencia de que trabajar desde casa puede ser una medida para facilitar la conciliación. Así lo reconocen las dirigentes provinciales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Yaissel Sánchez y Consuelo Navarro, que coinciden en que, en realidad, el teletrabajo se ha acabado por convertir en una trampa para muchas mujeres y en una forma de perpetuar la desigualdad laboral y la doble carga que soportan la mayoría de ellas: la del trabajo remunerado y la del trabajo dentro del hogar.

En este sentido, ambas apuntan que, además, el teletrabajo también puede dejar a las mujeres al margen de la formación y la promoción laboral; fuera de los planes de prevención y salud; o llevar aparejada una desvalorización salarial, al ahorrar costes a las empresas trasladándolos a la propia trabajadora, que debe asumir las facturas de luz, wifi, teléfono, etc., por trabajar en casa. Además, tanto UGT como CC OO alertan de que la falta de una regulación clara y completa, urge que esta modalidad se contemple desde ya en los convenios colectivos que empiecen a revisarse y reclaman más políticas sociales y de corresponsabilidad para ayudar a las trabajadoras a soltar lastre.