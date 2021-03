Roge Navarro Belmonte: «La proyección de las mujeres con puestos directivos en la sanidad española es positiva»

La doctora Roge Navarro lleva más de 35 años dedicada a su pasión: la medicina. Socia fundadora de la Sociedad Española de Cirujanos de Trasplante de Pelo, la doctora Navarro también es miembro de la Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico, de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, y de la European Society of Hair Restoration Surgery (París), así como de la ASMLS ( American Society for Laser Medicine & Surgery, I.N.). Desde 1991 está al frente de la Unidad de Alopecia y Láser Vascular del Centro Dermatológico Estético y desde 2014 dirige la clínica.

¿Qué le empujó a dedicarse a su especialidad médica?

Mi profesión es totalmente vocacional. Todas las áreas de la medicina me gustan. En realidad, lo que me gustan son los pacientes y me decanté por una especialidad donde pudiera tratar con ellos en mi día a día.

¿Qué supuso para usted su nombramiento como directora del Centro Dermatológico Estético?

Más responsabilidad, si cabe. Entender la otra parte de la medicina, aquella que tiene que ver con la organización del personal, las unidades, etc., para conseguir nuestro principal objetivo: alcanzar la excelencia en nuestra atención al paciente y tratar con la mayor eficacia posible las afecciones de la piel.

¿Qué retos se ha encontrado como mujer en el campo de la medicina a lo largo de su trayectoria profesional?

Hablamos de hace 35 años, cuando todo era diferente y se encontraban pocas mujeres en todos los campos en general. Fue muy gratificante ser parte de ese grupo de mujeres que abrieron el camino para poder alcanzar un momento donde todos tengamos las mismas posibilidades a la hora de desarrollarnos profesionalmente.

¿Cómo valora la proyección que tienen las mujeres en puestos directivos dentro del sector sanitario en España?

Creo que es positiva, aunque nos quede bastante camino por recorrer. La ocupación de mujeres en el ámbito sanitario es del 50%. En el caso de Centro Dermatológico Estético alcanzamos el 90%. Además, se está viendo un avance rotundo en el cambio de proporción de hombres y mujeres en la colegiación.

¿Cree que la «feminización de la sanidad» ha permitido una mirada diferente, nueva y complementaria en muchos aspectos?

Antes existía una barrera de genero muy marcada donde la mujer se asociaba a un perfil de cuidadora y el hombre a un perfil técnico. Este perfil diferenciador no ha sido bueno, pero en aquellos momentos nos ayudó a introducirnos en el sector de la medicina y lograr alcanzar puestos de trabajo más técnicos, que estaban enfocados al sector masculino. En este momento considero que lo realmente importante a la hora de conseguir un puesto de trabajo es el esfuerzo y la constancia sin distinción de género.