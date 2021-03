Yolanda Díaz: «Enfermeras, cajeras, cuidadoras, limpiadoras... el coronavirus tiene rostro de mujer»

¿Cómo ha afectado la pandemia a las mujeres?

En estos momentos el paro tiene rostro de mujer. El 70% de lo que ha incrementado el paro, según los últimos datos, ha sido en mujeres. Los trabajos esenciales durante toda la pandemia han tenido rostro de mujer, en su mayoría. Las enfermeras, las limpiadoras, las cuidadoras, las cajeras de supermercado... el coronavirus tiene rostro de mujer. Todas ellas siguen prestando el mismo servicio considerado esencial y algunas de ellas me atrevería a decir que cobrando menos del salario mínimo interprofesional, y esta es una de las reivindicaciones que hacemos este 8 de marzo.

Este 8 de marzo, ¿cómo debemos enfrentarlo?

Es imprescindible reivindicar nuestros derechos cada 8 de marzo. No hablo de la necesidad de manifestarte, si no lo crees conveniente. Hablo de llevar un pañuelo morado, colgar una tela morada en el balcón. El objetivo es hacer ver que yo sí creo en esta reivindicación. Este es un día donde las mujeres reivindicamos las conquistas de derechos conseguidos, es decir, esos derechos laborales, esos derechos sociales y esos derechos económicos. Parece ser que este año si eres buena mujer y obediente no debes salir a la calle. Vamos al trabajo, a la universidad, al supermercado... ¿por qué este día no podemos salir a la calle? Con las medidas de seguridad planteadas es imposible ser un foco de contagio. Tenemos derecho a reivindicarnos este 8 de marzo, siempre teniendo presente la pandemia. El derecho a la reunión es un derecho constitucional. Lo ideal es que cada una, bajo su decisión, haga lo que crea conveniente. No debemos dejarnos mandar.

La pandemia ha alejado aún más el camino hacia una igualdad salarial, ¿cómo está la Comunidad Valenciana en esta materia?

La brecha salarial en la Comunidad Valenciana está por encima de la media estatal en un 21,60% con el covid. Además, en la comunidad cobramos 5.700€ menos al año por realizar un trabajo de igual valor que nuestros compañeros, aproximadamente.

Semanalmente en la provincia vemos cómo se desmantelan redes de prostitución.

Una de las reivindicaciones que tenemos que hacer este 8 de marzo es reclamar que queremos que se cumpla el Convenio de Estambul. Desde el año 2015, la Plataforma Feminista de Alicante y un montón de asociaciones y entidades pedimos al Gobierno el cumplimiento de ese pacto de estado. Y en ese pacto de estado figura la necesidad de que las violencias machistas se consideren violencia machista no solamente en el ámbito de la pareja. Esto afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Por eso reivindicamos este 8 de marzo la necesidad de una ley abolicionista del sistema prostitucional donde, de nuevo, en el Código Penal, la figura del proxeneta y el proxenetismo esté tipificado.

¿Por qué sigue siendo necesario, año tras año, salir a reivindicar nuestros derechos aún siendo las mujeres la mitad de la población?

En la historia de la humanidad las mujeres nunca lo hemos tenido fácil. Ahora nos están diciendo que no da lugar una concentración. Ayer asesinaron a otra mujer, pero no da lugar. Tú bien lo dices, somos la mitad de la población, no somos un colectivo ni un grupo social. Tenemos que reivindicar que debemos terminar con la esclavitud sexual, con los asesinatos machistas, con la brecha salarial, con la desigualdad en la conciliación laboral y con la precarización. Y todo esto, se consigue con esfuerzo y constancia, como venimos haciendo las mujeres durante siglos.

Si ponemos el foco en años anteriores, ¿hemos avanzado como sociedad?

Por supuesto, se están construyendo políticas en base a la igualdad, algo que antes no había ocurrido. Gracias a los planes de igualdad podemos ver las discriminaciones que se producen en el seno de la empresa gracias al Real Decreto 902/2012 del 13 de octubre. Ahora somos conscientes de las brechas salariales que existen en las empresas y de la necesidad también de crear una verdadera conciliación para la mujer, que siempre ha sido, y es, la cuidadora por excelencia. Todo esto está sujeto bajo un marco normativo, y en estos momentos es necesario que la igualdad se haga efectiva.

¿Cuál es la solución ante tanta desigualdad?

Necesitamos observar y actuar con perspectiva de género para ver el problema real. Necesitamos hacer un alumbrado con perspectiva de género, hacer pedagogía para no generar miedo en la ciudadanía. El espacio público todavía no nos pertenece, no nos dejan pertenecer.