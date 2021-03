Amparo Polack: "El decretazo de Marzà acaba con 34 años de asesoramiento escolar"

Desde la conselleria explican que se trata de llevar a los profesionales de orientación educativa directamente al centro.

Yo misma estoy en un centro educativo. No hago un asesoramiento puntual. Y muchos de los orientadores de mi servicio, uno de los más grandes con 43 personas, están los cinco días lectivos en los centros: el colegio Oscar Esplá, Rabassa, Santo Domingo, Santo Ángel, El Somni, Voramar. A tiempo completo cinco días de la semana. No sé cómo pueden hablar de atenciones puntuales.

Educación defiende que se va a incrementar el número de profesionales.

Queremos más dotaciones, pero con la actual estructura del servicio. Llevamos funcionando 34 años y todo es mejorable, pero se ha demostrado que funciona. Si cada uno está solo en su centro, El Fabraquer de El Campello, El Salvador de Mutxamel, será muy poco probable hacer equipo como ahora. Actualmente nos coordinamos por las tardes, en horario no escolar. Si cada orientador está en su centro, sin un ente que agrupe, será más difícil.

¿Qué aporta el equipo del que habla?

Con profesionales que acaban de llegar sin haber trabajado antes, y más ahora que el covid provoca bajas y llega gente recién salida de la carrera, se le indica la forma de trabajar, le ayudamos a corregir informes, pruebas. Es algo que no ha hecho nunca. Me pregunto qué hará sin este apoyo.

Pero habrá muchos más profesionales.

No es solo cuestión de cantidad y menos en este servicio escolar. La calidad se consigue con muchas otras cosas. Llevo pidiendo orientadores desde que entré a este Spes hace tres años, y mis antecesores lo mismo.

¿Qué ha podido fallar para que desde las propias direcciones de los centros respalden el nuevo decreto de Educación?

Que nos hemos vendido muy mal. Pero también hay directores que han dicho textualmente que quieren al orientador en el centro para controlarle. Yo personalmente me he sentido siempre parte del claustro docente y los maestros me sienten igual. Estamos para ayudar.

También destacan desde Educación que los alumnos con necesidades educativas estarán mejor atendidos.

Eliminar los Spes supone un grave perjuicio para los alumnos más vulnerables. La escolarización de los más pequeños es clave. Hacemos un programa que empieza en diciembre con los centros de atención temprana, las guarderías y centros infantiles, un completo barrido de alumnos susceptibles de ser valorados con necesidades educativas especiales, y para el acompañamiento a los padres. Es fundamental, para estas familias es horroroso el momento de incorporar a sus hijos al sistema educativo. Están muy agobiados y les acompañamos con independencia de criterio. Organizo al equipo para que no se vean involucrados en la escolarización de su centro y que ningún director pueda llegar a decir « a este niño me lo quitas».

¿Cómo se explica que lleven años pidiendo personal y ahora que lo ponen se elimine el servicio?

Es una forma de tapar que faltan medios. La forma de sacar este decretazo no tiene nombre en personas en las que se confiaba porque defendían el diálogo

¿A quién se refiere?

La Conselleria de Educación, capitaneada por Compromís, nos clavó el decreto sin avisar. No han consultado, no doy crédito. Lo que pedimos es que mejoren la estructura actual, que no la tiren abajo. Yo conozco todos los recursos de la zona y si cada uno está en su centro no será posible coordinarlos.

Podrían contactar, ¿no?

Si no hay reuniones establecidas el trabajo en equipo se va a perder. Hacemos propuestas para cada aula específica de un centro, comentamos los casos y los ponemos en común, compartimos el trabajo y los materiales. Lo único que queremos es que se mejore el sistema para darle más calidad y no perjudicar a los alumnos y sus familias. Por mi parte seguiré trabajando en mi instituto, no me mueve otra cosa. La Comunidad fue precursora del principio de inclusión educativa, se adelantó tres años a la nueva ley educativa ¿y tres años después se nos elimina? El 78% de autonomías tienen servicio externo de orientación y eso no quiere decir que no estemos en los centros.