La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, Conhostur, va a solicitar a la Conselleria de Sanidad ampliar el uso de las terrazas al máximo de ocupación, un aforo del 50 % en el interior de los locales y extender el horario para asimilarlo a la limitación del toque de queda.

Así lo ha expresado a EFE su presidente, Manuel Espinar, que ha explicado que pedirá a la mesa de Sanidad en la reunión sectorial prevista para mañana martes a las 16.30 horas que "se siga avanzando en la desescalada".

Conhostur, que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA), apuesta por una desescalada "prudente y responsable".

"Se va a seguir insistiendo en la sensibilización y concienciación para el cumplimiento entre los clientes de las medidas obligatorias, especialmente el uso en todo momento de la mascarilla", señala Espinar. Para el colectivo empresarial en estos momentos "es importante no mantener un planteamiento a corto plazo sino apostar por salvar el año y trabajar en una desescalada que ya no tenga marcha atrás. No nos podemos permitir volver atrás".

Esperar a Semana Santa para los interiores

Por otro lado, la Federación de ocio, turismo y juego, Fotur, va a pedir también a la Conselleria de Sanidad la apertura de las terrazas al 100 %, la vacunación a los profesionales de los sectores del ocio y la hostelería y celebrar espectáculos y festivales al aire libre.

Así lo ha explicado el presidente de Fotur, Víctor Pérez, de mañana, a la que asistirán diversas entidades.

Pérez ha explicado que quieren "esperar a que pase Semana Santa y ver cómo han evolucionado los resultados" para pedir la reapertura del interior de los locales porque prefieren esperar "a palmar el verano".

"Vamos a pedir porque es de sentido común el 100 % de las terrazas. Vamos a pedir también los espectáculos y los festivales al aire libre y la ampliación de horario, que sea el mismo que el del comercio hasta las 20 horas, además de una campaña para concienciar y educar", ha indicado.

Ha explicado que en breve se abre la campaña de los festivales "con medidas para acelerarlos" y ha incidido en que, aunque empiezan a partir de mayo, deben iniciar ya la venta anticipada de entradas y "sacarlas con derecho a devolución el 100 % como marca la Ley de espectáculos, no porque lo digamos ahora".

"Además, queremos también que se vacune al sector de la hostelería y el ocio. Es lo que vamos a proponer desde Fotur y se lo he presentado al resto de asociaciones y todos me han dicho que adelante", ha apuntado, a la par que ha insistido en que "es mejor parar en Semana Santa y no palmar el verano".

Fuentes de Sanidad han indicado que afrontan la reunión con el ánimo de escuchar las peticiones del sector de cara a la desescalada, y les van a explicar la situación epidemiológica en estos momentos, además de analizar las medidas actuales, aunque han incidido en que aligerarlas lo debatirá la Interdepartamental.