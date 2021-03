Una asociación que busca bebés robados cifra en 400 los sustraídos en la provincia

Matilde Ruiz, presidenta de la asociación, se personó en el cementerio para dar a conocer junto a la fosa común donde apareció la caja del presunto bebé robado que acude a la Guardia Civil para que «no se pare hasta descubrir que nos robaron a los niños. Muchas madres han abierto las cajas y no han encontrado nada pero la ley no hace ni caso».

Ruiz explicó que dio a luz en la Fe de Valencia «a un niño sin anomalías y que el médico dijo que estaba bien» pero al día siguiente le comunicaron que había fallecido. La asociación, explicó, cuenta con las firmas de más de mil madres que afirman que sus hijos fueron robados, y cifra en más de 3.000 los recursos presentados, todos archivados. Uno de ellos fue el de María José Picó, cuya familia empezó a investigar en 2011 el presunto robo de su melliza, nacida en el Hospital de Alicante en 1962. Picó, que también fue al camposanto, recordó que en 2012 el fiscal ordenó la exhumación y no estaban los restos donde se suponía. «Este hallazgo casual evidencia que se enterraban cajitas vacías de bebés que decían que habían fallecido», dijo. En el cementerio sigue la búsqueda de los fusilados en 1940 en la fosa X y han aparecido vestigios óseos de adultos a 1,90 metros. La semana pasada salieron a la luz restos de medio centenar de enterramientos de niños que murieron por causas naturales en los años 60.