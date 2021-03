El grupo municipal de Compromís pregunta en qué se van a invertir los 7 millones de euros prometidos por el alcalde, Luis Barcala, para las partidas rurales. De hecho, siete asociaciones de vecinos de las pedanías han presentado por registro alegaciones al Presupuesto reclamando el dinero "prometido por el alcalde". "Llevamos dos años de legislatura (4 años de gobiernos de Barcala) y no hemos visto ninguna actuación, más allá de actuaciones puntuales. Seguimos esperando que liciten las obras del Plan Edificant para sacar a los niños y niñas de la precariedad escolar que sufren en la Cañada", señalan desde el grupo municipal de Compromís al término de la comisión de Partidas Rurales, constituida esta mañana, pese a que el reglamento fija que se celebren tres al año.

"Desde Compromís apostamos una vez más por la participación ciudadana en la elaboración del Plan Integral de Partidas Rurales. Creemos que es necesario un plan pero teniendo en cuenta las peculiaridades de cada pedanía, ya que cada una de ellas tiene problemas específicos respecto a la seguridad, asfalto, alumbrado y agua, servicios públicos, conservación ambiental o movilidad, que en el caso de las partidas incluye mejorar la frecuencia de autobuses, implantar el taxi a demanda, carriles bicis que conecten con la ciudad y entre ellas, senderos verdes urbanos..", explican desde este grupo de la oposición, que recuerda que el presidente de la comisión, el popular Manuel Jiménez, se comprometió en la asamblea general del día 5 de septiembre, a crear tres grupos para trabajar el plan integral, en los que deben participar miembros de cada partida, asignados por las propias partidas, con los que se busca fomentar la participación y crear la estrategia a seguir.

Las subcomisiones abordarán asuntos medioambientales, socioeconómicos y educativo-culturales. "Al presidente de esta comisión ahora le corre prisa, pero desde septiembre no ha convocado dichos grupos, ni siquiera de forma telemática, y tampoco se están buscando alternativas como la pista deportiva de El Rebolledo y otros espacios municipales. Exigimos que no pongan excusas, que convoque ya las subcomisiones de trabajo, que no se escuden en el covid y en las restricciones de reuniones porque se hacen asambleas telemáticas y reuniones de participación ciudad en otros espacios con personas. Es urgente atender las demandas históricas de los vecinos y vecinas. Jiménez ha sido muy activo en la concejalía navideña recién creada por él mismo, pero llevamos medio año para convocar las subcomisiones", critican desde Compromís.