Guadalupe Pavón: "Es importantísimo que Sanidad cumpla su compromiso y lleguen todas las vacunas necesarias"

Yo empecé con 18 años como auxiliar de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y nunca, nunca, en estos 40 años habíamos vivido una situación parecido. Pero no yo, ninguno de los trabajadores que estamos en el departamento.

¿Cómo ha sido la tercera ola en el departamento de Salud de Alcoy?

Sin duda, la más grave. En la primera, el mayor problema fue la falta de equipos de protección individual (EPI). Todavía recuerdo cuando el 10 de marzo nos dijeron que solo había mascarillas para la gripe A..., pero ahora la situación ha llegado a ser caótica en momentos determinados.

Se habla ya de una cuarta ola...

Se habla, pero dependerá de la vacunación y de las medidas que el pueblo mantenga. Sabemos que no vamos a tener Semana Santa, ni San José..., somos el tercer departamento en cuanto a mejoría y estamos convencidos de que es gracias a las medidas que hemos mantenido todos.

¿Cómo ve que se podría afrontar? ¿Cómo se está preparando el departamento?

Lo que está pasando es que cada vez estamos más preparados, porque de cada ola se aprende, pero nunca estaremos preparados emocionalmente. Emocionalmente para los trabajadores está siendo espantoso, cuando hablas con ellos se te cae el alma. Pero yo creo que al final las medidas organizativas serían las mismas, porque la pandemia nos está obligando en cada ola a reinventarnos, meter camas en cualquier espacio, y de ello surge un aprendizaje.

¿Hay problemas de material en estos momentos?

Respecto al material, en estos momentos ya no. Efectivamente marzo del año pasado fue tremendo y poco a poco se fue solucionando. Yo creo que en este aspecto el departamento de Salud de Alcoy ahí no ha fallado. Incluso tenemos un stock preparado, porque no podemos bajar la guardia. Como sindicato estamos exigiendo que así sea.

¿Qué les preocupa más en estos momentos?

En estos momentos nadie nos garantiza que el virus no vaya mutando. Siguen apareciendo nuevas cepas y cada vez parece que es peor. También seguimos con la intranquilidad de si van a aumentar los casos, si mejoraremos o empeoraremos...

El departamento de Salud de Alcoy fue uno de los más afectados en enero. El hospital llegó a estar ocupado casi al 100% por enfermos de covid...

Alcanzamos el primer puesto en indice de contagios y llegamos a tener 237 personas ingresadas. Pero parece que hemos conseguido revertir esa situación, y en estos momentos somos los terceros con mejores datos, y tan solo tres pacientes en planta y tres en la UCI. Pero sí es cierto que se vivieron momentos espantosos y en un fin de semana se tuvo que preparar la cafetería y rehabilitación. Es que de un día para otro eran diez fallecimientos, 30 personas que entraban por urgencias..., han sido unos meses muy duros.

El personal está agotado, ¿cómo se está gestionando?

Anímicamente el personal está muy desgastado. Pero hay que tener en cuenta que la Conselleria de Sanidad cedió personal, lo que llamamos contratos covid, y en estos momentos, ya que ha bajado la presión, lo que se está haciendo es aprovechar ese refuerzo para dar días de descanso.

¿Cómo va la vacunación?

Lo último que sé es que había 8.000 personas para vacunar de 80 años, que no habían vacunas suficientes, y ahora estamos con los docentes y con los grandes dependientes. El problema que el departamento tiene es que cuenta con el personal preparado, pero ¿tendremos vacunas para más de 2.400 docentes cuando aún nos faltan 8.000 mayores de 80 años? Todo dependerá de las dosis que vayan llegando. Es importantísimo que la conselleria cumpla el compromiso y confiamos en que se reciban suficientes.

¿Temen que se relajen en exceso las restricciones?

Como sanitarios lo que queremos es que se controlen las restricciones, que no se vuelva a abrir, porque se ha pasado muy mal. Si pasa como en Navidad, volveremos a encontrarnos con una situación similar.

¿Cree que la pandemia ha puesto en evidencia el sistema sanitario?

La pandemia ha demostrado la insuficiencia de la Sanidad, desde la falta de EPI, pasando por las medidas impuestas por los gobiernos y, en el caso de Alcoy, es evidente que el hospital se quedó pequeño.

¿Qué otros problemas hay ahora mismo?

La pandemia está dejando como efectos secundarios largas listas de espera, pacientes oncológicos... Y ahora hay que recuperar quirófanos y consultas, que no es nada fácil, va a costar.