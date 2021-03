La junta directiva de Aerte, la patronal de las residencias de mayores y servicios a la dependencia, amenaza con llevara la Fiscalía la interrupción de la vacunación entre colectivos de viviendas tuteladas de salud mental y de ayuda a domicilio. También valora interponer una queja al respecto ante el Síndic de Greuges.

El presidente del colectivo destaca que el protocolo de vacunación de la Generalitat, publicado por la dirección general de Salud Pública y Adicciones, recoge que en una primera etapa, en la que la disponibilidad de vacunas será inferior, "se priorizará al grupo de personas mayores o con discapacidad que viven en residencias y al personal que les atiende".

José María Toro sopesa que "las viviendas tuteladas de salud mental son recogidas de manera inequívoca como recursos residenciales por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas".

Las personas que residen en viviendas tuteladas de atención a la salud mental en la Comunidad, las atendidas por servicios de ayuda a domicilio y los profesionales que atienden ambos recursos, "siguen sin recibir la vacuna contra la covid-19", subraya.

Los profesionales de atención domiciliaria se encuentran pendientes de recibir la vacuna aunque se planteó que los profesionales se vacunarían en el mismo momento que las personas que atienden. "La última actualización del protocolo indica que estos profesionales se encuentran en el grupo 3B de personal sociosanitario", insiste Toro.

Datos

Recuerda además que se han vacunado en algunas de estas viviendas, cuando se encontraban dependiendo de un centro residencial o en función del departamento de salud al que corresponden, "lo que ha generado aún más confusión en el sector por la falta de homogeneidad en los criterios aplicados".

En la Comunidad hay 95 viviendas tuteladas de este tipo "y la gran mayoría de ellas sigue aún sin entrar en el proceso de vacunación", lamenta Toro.

Las personas atendidas por estos servicios están siendo vacunadas en función de su situación de dependencia y edad "pero la vacuna no se está poniendo a los profesionales. Hay que recordar que estas personas visitan un número elevado de domicilios cada día, por lo que es muy importante que se encuentren inmunizados lo antes posible", abunda.

Y concluye que "a pesar de la comunicación dirigida el pasado 3 de Marzo a la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno, exigiendo la vacunación inmediata de estos grupos prioritarios, no sólo no hemos recibido respuesta sino que la propia Conselleria anuncia la vacunación de docentes o cuidadores no profesionales, colectivos con un nivel de prioridad inferior según el protocolo de vacunación y la propia estrategia del Ministerio de Sanidad".

Aerte considera "intolerable" que se esté vacunando "en base a criterios de grupos de presión más que a criterios estrictamente sanitarios".