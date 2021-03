Los sindicatos y las asociaciones vecinales copan las alegaciones al Presupuesto local

Los sindicatos y las asociaciones vecinales monopolizan las alegaciones presentadas al Presupuesto municipal de 2021. El registro de una docena de propuestas de cambios sobre las cuentas municipales fuerza a que vuelvan a pasar por el Pleno municipal, para el que todavía no hay fecha. Tanto el alcalde, Luis Barcala (PP), como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), habían solicitado públicamente que no se registraran alegaciones porque retrasarían la aprobación definitiva del Presupuesto para este año al menos unas dos semanas. Una docena de colectivos no han atendido esta petición.