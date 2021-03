Alba Noelia Sánchez Castro: "Tras una intubación es difícil salir bien y he visto a algún médico llorando en la escalera"

Claro, pasamos por zonas covid del hospital, Urgencias, UCI. Reparamos equipos, respiradores y hasta el más simple tensiómetro o pulsímetro. No sabes si estás o no en una planta covid y en los peores momentos no se daba abasto con la desinfección de los equipos, aunque la hacemos por partida doble en el Ramón y Cajal de Madrid.

Alumna de FP en San Vicente y trabajando ya en Madrid, ¿cómo lo ha logrado?

Estoy muy agradecida al Instituto Canastell. Me dieron la oportunidad de hacer las prácticas en Jaén, donde mi familia tienen un piso, con el Grupo Empresarial Electromédico, y nada más acabar pasé una semana en Alicante y me hicieron el contrato, hace ahora dos años.

En plena pandemia, ¿ha tenido miedo?

Tenía mucho miedo cuando empezó el covid, como todo el mundo, y supuestamente no hacían falta las mascarillas. La misma empresa me formó en la maquinaria, la más peligrosa es la campana de flujo laminar, donde introducen virus como el covid o de la hepatitis para que no salga y no infecte al que lo trata, por ejemplo en el laboratorio. Mi labor es reparar todo ese material y verificar el estado adecuado. Me ha tocado reparar alguna célula o los tubos por donde pasa el oxígeno en respiradores, pero es mi trabajo. Igualmente di positivo hace seis meses, pero no fue grave, en dos semanas estaba bien.

¿Los técnicos son personal de primera línea?

De segunda linea, primero los sanitarios, limpiadores, etc. Me vacunaron hace poco.

¿Le moleta que se cuelen?

Me molesta porque hay mucha gente con riesgo que la necesita. Diabetes, problemas de pulmón y trabajadores de cara al público.

¿Ha sido testigo de algún momento duro?

Meterte en la UCI es duro, te desarma. Tras una intubación es complicado salir bien y vi a algún médico llorando en la escalera. Yo cojo los equipos y me voy, los reparo para que el paciente siga adelante, pero veo lo que hay. Incluso hubo un momento que quisieron emplear respiradores anticuados, porque faltaban. Nos supo mal por la situación pero tuvimos que insistir en que no eran válidos para el paciente.

Menuda responsabilidad ¿qué edad tiene?, ¿qué opina de los que hacen fiestas y botellones?

En noviembre cumplo 23. Me parece mal y al final nos juzgan a todos por igual. Creo que es por falta de educación, les llevaría a una UCI para que vieran lo que hay. Yo desde los 16 años trabajo y estudio con apenas tiempo para salir el fin de semana. A las 11 de la noche llegaba rendida a casa, pero me sentó bien trabajar.

¿Tan pronto trabajando?

He pasado de que me dijeran en Secundaria que no valía para estudiar y que no iba a servir para nada en la vida, a cambiarme de instituto con un programa de capacitación en Administración y empezar a trabajar de administrativa tras las prácticas. Seguí trabajando y estudiando. Hice el grado medio de Informática porque siempre me gustó trastear equipos con mi padre, hasta desmontamos una tele a mi madre. Mis padres siempre me han apoyado, y mi abuela, muchísimo.

¿Cómo acabó en Electromedicina?

Me gusta tanto trastear máquinas como comunicarme con la gente, más que programar. Me hablaron de esa nueva formación y el primer año fue duro, no tenía el nivel de mis compañeros, pero el ambiente en clase y los profesores me subieron el ánimo y con esfuerzo todo se consigue.

¿Ve el futuro negro como el 40% de los de su edad?

Yo lo veo claro, quiero seguir avanzando. Me he formado en FP y ahora quiero ir a la universidad aunque vaya más lenta, por asignaturas, y seguir trabajando. He tenido suerte, al cabo de un año me hicieron contrato indefinido y me sigo formando en equipos. Si no nos educan no vas a saber lo que te gusta realmente, y todos valemos para todo.

¿Se ha sentido minusvalorada, una FP técnica o su trabajo?

Son sectores donde apenas hay mujeres pero mi abuela me decía que sería la mejor técnico. Quizá alguien más mayor piensa que debe ayudarte, que no tendrás fuerza, es otra mentalidad.