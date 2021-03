El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala(PP), descarta que el pacto de gobierno en la capital alicantina esté en cuestión tras el terremoto entre el PP y Ciudadanos tras la moción de censura anunciada en Murcia y el intento de adelanto electoral en Madrid. Barcala, al igual que hizo la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos el pasado miércoles, Mari Carmen Sánchez, pone en valor el acuerdo suscrito a mediados de 2019: "En el Ayuntamiento de Alicante, el equipo de gobierno está únicamente centrado en la pandemia, en la crisis sanitaria, social y económica. Es nuestra responsabilidad y es en lo único que estamos pensando. Estamos trabajando por y para Alicante. Es un pacto que se basa en anteponer el interés de los alicantinos por encima del interés partidista. Es nuestra receta, y con evidente éxito y satisfacción", ha señalado Barcala, quien ha rechazado que exista temor en Alcaldía ante un posible movimiento de futuro en la ciudad de Alicante: "Si tuviera algún temor no estaría pensando en lo único que pienso: la pandemia".

Cuestionado por el posible "fichaje" desde el PP de los críticos con la dirección nacional de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, Barcala ha mantenido la línea anunciada por su partido de puertas abiertas a los ahora militantes de la formación naranja: "Ya se ha pronunciado la Dirección del PP. Como todos los partidos, están las puertas abiertas a cualquiera que quiera ingresar y militar en sus filas. Nunca han estado cerradas". Barcala ha acudido hoy al Parque de Bomberos de Playa de San Juan para un homenaje a las Unidades de Búsqueda y Rescate, Canina del SPEIS y a dos efectivos por su intervención en un incendio en el patrón de Bomberos de Alicante.

El pasado miércoles, apenas unas horas de que estallara la crisis entre PP y Ciudadanos a cuenta de la moción en Murcia y el conflicto en Madrid, la vicealcaldesa de Alicante y portavoz municipal de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ya descartó que su grupo municipal vaya a impulsar una moción de censura contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala. A través de un comunicado, la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, aparcó cualquier sombra de duda que su grupo pudiera presentar una moción de censura frente al Partido Popular. Sánchez, siguiendo la estela de lo anunciado por otros dirigentes de Ciudadanos a nivel local como Begoña Villacís en Madrid, apuestó por la "solidez del pacto que mantiene el bipartito en la capital alicantina", afirmando que “esto no es lo que necesitan los ciudadanos que están reclamando estabilidad desde hace tiempo y es justo lo que estamos ofreciendo". "No hay motivos para estar pensando en mociones de censura. La sintonía que existe en el equipo de gobierno es sólida, es buena y lo que necesitamos, más que nunca, es seguir trabajando para los alicantinos e intentar salir de esta crisis que vivimos”, añadió Sánchez, quien insistió en su apuesta por la "solidez del pacto de gobierno", que se firmó tras las elecciones de 2019. "Sigue siendo el mismo: trabajar por y para los alicantinos, no hay motivos para llevar adelante una ruptura”, señaló. La dirigente de la formación naranja apuntó que "no es el momento más adecuado para pensar en mociones de censura porque no es lo que lo necesitan los alicantinos”. El grupo municipal, según finaliza el comunicado, defendió la “salud inquebrantable del pacto de gobierno que está más fuerte que nunca”.