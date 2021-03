Hosbec denuncia que el cierre perimetral de España es el claro ejemplo del fracaso de la gestión del covid

La movilidad vinculada al turismo no es ningún factor de riesgo y seguimos insistiendo en que no hay que tener miedo a la normalidad, sino aprender a convivir con ella.El presidente de Hosbec, Toni Mayor, señala que "cuando las cifras sanitarias son buenas hay que flexibilizar medidas para el turismo porque es esencial en nuestro sistema económico y social." En estos momentos en que tenemos las mejores cifras desde hace muchos meses es la mejor oportunidad de planificar esta apertura. Pero lo que hay que poner en marcha son sistemas efectivos de control como son los rastreadores, los tests rápidos de antígenos que ya tiene autorizados la UE y un encapsulamiento de brotes o poblaciones con altos niveles de contagio de forma que se actúe como "cirugía de precisión". Incluso se debería pensar en endurecer las multas y sanciones porque se ha extendido de forma generalizada la peligrosa sensación de impunidad frente al incumplimiento de las normas de seguridad. "A ver si lo más importante de la pandemia no va a ser el virus, sino la ineficacia y falta de diligencia para manejar la postdesescalada" ha destacado Toni Mayor.

Pero para ello, según Hosbec, las autoridades tienen que ponerse a trabajar. "Lo cómodo es cerrar todo, pero lo verdaderamente efectivo y responsable es articular día a día salud y economía y ahora estamos en condiciones podemos hacerlo. Ahora tenemos que abrir y tenemos que tirar de tecnología que funcione, de avances científicos (antígenos) y de la seguridad de los destinos turísticos que hemos demostrado durante muchos meses sin que haya habido ni incidentes ni brotes vinculados a esta actividad".

Respecto a aquellos que vinculan este cierre con una salvación de la campaña de verano, desde Hosbec creen que no se trata de salvar ningún verano, "se trata de salvar un sector esencial del sistema productivo sin el cual no puede haber recuperación económica. Si empezamos a trabajar ahora en un sistema de movilidad segura que combine todos los criterios mencionados anteriormente, podremos trabajar una temporada turística que nos lleve hasta la ansiada inmunidad de grupo por vacunación que no llegará hasta el próximo otoño".

"El temor que tenemos ahora los empresarios turísticos es que después de la Semana Santa se produzca una nueva ola de contagios por los incumplimientos, la falta de rastreadores y la falta de pruebas rápidas de detección. Y si esto ocurre ¿se abrirá la movilidad o volverá a extenderse el cierre perimetral más allá del 9 de mayo, fecha en la que está previsto que decaiga el estado de alarma?. Este es el verdadero temor de los empresarios hoteleros, que nos hayamos metido en un círculo sin salida por no contemplar otras alternativas más eficaces".

Por eso, "los cierres perímetrales son el más claro ejemplo del fracaso de la gestión del virus tras doce meses, porque no se ha avanzado en otras estrategias más eficaces para mantener un equilibrio entre situación sanitaria y reactivación económica después de un año de crisis sanitaria", concluye la patronal en un comunicado..